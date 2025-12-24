Campania, De Luca fa saltare tutto? Schlein all'angolo

Il campo largo? Un esperimento al passo dal fallimento. La riprova: quanto sta andando in scena in Campania dove Elly Schlein e Vincenzo De Luca non se le mandano a dire. Al centro la lista degli assessori della giunta regionale. Una lista che dovrà essere comunicata il 29 dicembre. Ed ecco che per l'occasione De Luca intende forzare la mano. Per l'ex governatore campano c'è un solo nome: Fulvio Bonavitacola, la sua ombra - la definisce Il Tempo -, designato all’Ambiente. Una candidatura che aumenta la tensione con il Pd: l’ex vicepresidente è particolarmente sgradito al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. E poi insinuano i dem, sarebbe come avviare la stagione della foglia di fico, una sorta di terzo mandato del predecessore sotto mentite spoglie.

Quanto basta a rendere ancora più tesa una situazione già difficile di suo. A cavallo tra Natale e Capodanno, il nuovo presidente dovrà dare un volto ai dieci assessori (tre Pd, due M5S, uno per A testa alta, uno a IV, Avs e Mastella) che comporranno il suo puzzle. E soprattutto, dovrà sciogliere l’impasse con De Luca. Eppure, se Bonavitacola sarà assessore, partirà l’accerchiamento; se non lo sarà, scoppierà la guerra in campo aperto.