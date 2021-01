Palermo, fermato per omicidio il fidanzato della 17enne morta in un burrone. Indiscrezioni: dopo la festa in villa...

25 gennaio 2021 a

E' stato fermato per omicidio il fidanzato di Roberta Siragusa, la 17enne trovata morta in un burrone nelle campagne di Caccamo, in provincia di Palermo. A far ritrovare il corpo bruciato della vittima è stato proprio il suo ragazzo, Pietro Morreale di 19 anni, domenica mattina. Il giovane, accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere, si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio. Prima di Morreale, la Procura di Termini Imerese ha voluto sentire alcuni loro amici, che - la sera prima del ritrovamento del cadavere - avevano partecipato, insieme alla coppia di fidanzati, a una festa in una villa non lontana dal luogo in cui è stato recuperato il corpo della vittima.

I testimoni hanno parlato di un litigio per questioni di gelosia tra i due fidanzati, che si sarebbero allontanati intorno alla mezzanotte dalla casa di campagna. La ragazza, infatti, aveva promesso ai genitori che sarebbe rientrata entro l'una di notte. Quando domenica mattina i genitori si sono accorti che la figlia non era in casa e non rispondeva al cellulare, sono andati dai carabinieri. E poco dopo in caserma si è presentato anche il fidanzato.

