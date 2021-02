Femminicidio, Piera Napoli cantante neomelodica siciliana uccisa dal marito per gelosia: l'ha accoltellata e poi si è costituito

07 febbraio 2021 a

Una cantante neomelodica, Piera Napoli, è stata uccisa dal marito nella sua abitazione a Palermo. Il corpo della donna di 32 anni è stato rinvenuto nel bagno della casa, dopo che Salvatore Baglione, 37 anni, si è costituito ai carabinieri. La coppia ha tre figli. Baglione è stato fermato per omicidio aggravato. La ricostruzione degli inquirenti rivela che il marito era uscito nella mattinata per portare i figli dai nonni ed era poi tornato a casa.

Una lite furiosa è scoppiata per motivi di gelosia. L'uomo ha poi preso un coltello da cucina colpendo più volte la moglie. Poi è uscito di casa per andare a costituirsi. La coppia, secondo alcune testimonianze era spesso protagonista di liti e violenze. Alcune volte era anche intervenuta la polizia. Prima del delitto Baglione aveva pubblicato un post del profilo "Dna criminale": sullo sfondo di una foto di Robert De Niro, con la scritta "Il rispetto gran bella cosa, peccato che non tutti ne conoscano il significato".

La vittima sul proprio profilo Facebook fa aveva d apoco publbicato un post: "Vuoi che ti regalino dei fiori il 14 (San Valentino) muori il 13". Piera Napoli era molto conosciuta nel suo quartiere. Il padre della vittima ha raccontato che il rapporto tra marito e moglie era incrinato: "Mia figlia restava ancora in quella casa per i bambini", ha spiegato. "Era una ragazza semplice e solare. Una persona veramente per bene", ha scritto su Facebook Piero Sala, discografico e proprietario della Air Music, lo studio di registrazione audio dove Piera Napoli ha lavorato negli ultimi 5 anni, "sono distrutto. In genere cantava canzoni d'amore neomelodiche di cui curavo gli arrangiamenti. Lei portava i testi e io mettevo la musica. Brani che possiamo definire puliti, senza esaltazione della malavita. Si distingueva da tante persone legate a questo mondo. Non mi sarei mai aspettato da suo marito un gesto del genere".

