Lombardia, Guido Bertolaso da record: soli 7 minuti per una vaccinazione, la strategia per accelerare i tempi

Guido Bertolaso vuole mantenere la sua promessa: vaccinare tutti i lombardi entro giugno. L'ex capo della Protezione civile infatti è stato chiamato da Attilio Fontana proprio come consulente della Lombardia per la campagna vaccinale regionale. La strategia di Bertolaso è quella di accelerare i tempi, vaccinando una persona in soli sette minuti: meno di due minuti per l’accettazione, tre per l’anamnesi, due o tre per la somministrazione vera e propria, al netto degli intervalli. Più un quarto d’ora per l’osservazione finale. Questa la staffetta.

Ed è questo quanto accaduto sabato e domenica a Milano negli spazi della Fiera Portello, convertiti in ospedale già durante la prima ondata della pandemia. In particolare, come riporta il Giorno, in un solo fine settimana è stato iniettato il richiamo ai 2.360 operatori sanitari dell’Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) che avevano ricevuto la prima dose di Pfizer contro il Covid nel weekend del 16 e del 17 gennaio. Quella dei giorni scorsi è stata una sorta di prova, di modello, per la "vaccinazione di massa" che Bertolaso ha in mente: l'obiettivo è vaccinare 6,6 milioni di lombardi entro giugno.

Quella di sabato e domenica, quindi, è stata una prova generale per capire quanto personale sarà necessario nei prossimi mesi per arrivare al traguardo. Per facilitare la velocità dei tempi, poi, in Fiera è stato allestito un percorso perfezionato, così da garantire un flusso costante di persone senza code: prima l’accoglienza con la Protezione civile, poi l'accettazione e la registrazione con il personale sanitario. In seguito l'iniezione e infine il monitoraggio di 15 minuti per intervenire in caso di reazioni. L'obiettivo a livello quotidiano è quello di fare 5.500 vaccinazioni al giorno.

