Coronavirus, bollettino 8 febbraio: giù contagi e morti, ma s'inverte il trend dei ricoveri ordinari e in intensiva

Il bollettino di lunedì 8 febbraio rilasciato dal ministero della Salute risente come sempre dell’effetto-domenica, ma è perfettamente equiparabile a quello di sette giorni fa, quando i dati erano sostanzialmente gli stessi. Oggi infatti sono stati riscontrati 7.970 contagiati, 15.082 guariti e 307 morti (una settimana fa erano stati 329) con un tasso di positività risalito al 5,6% (+0,3) su 142.419 tamponi analizzati.

La particolarità del bollettino è che, a differenza di quelli degli altri giorni della settimana, si registra un aumento degli ingressi in ospedale. Proprio come lunedì scorso, infatti, i trend si sono momentaneamente invertiti: il saldo dei ricoveri in reparti Covid è +261 (19.527 posti letto attualmente occupati), mentre quello in terapia intensiva è +36 (2.143 in totale) con 139 ingressi del giorno. Gli attualmente positivi sono invece scesi a 419.604: la stragrande maggioranza si trova in isolamento domiciliare ed è quindi asintomatica, o comunque non ha bisogno delle cure in ospedale (397.934).

Procede nel frattempo la campagna di vaccinazione, arrivata a quota 2.582.510 persone che hanno ricevuto la dose. Per quanto riguarda le singole regioni, invece, le uniche in quadrupla cifra di contagio sono l’Emilia Romagna con 1.273 nuovi casi e la Campagna con 1.189. Alle loro spalle ci sono la Lombardia (895) e il Lazio (782). Tutte le altre sono in tripla cifra, fatta eccezione per Molise (84), Trento (66), Sardegna (56), Basilicata (15) e Valle d’Aosta (13).

