Simone Di Matteo e "L'amore dietro ogni cosa": un libro che diventa un concept album da primato mondiale

È fissata per il 12 febbraio la release del primo singolo che anticiperà l’intero l’album per l’etichetta New Music International. “Anne”, questo il titolo del brano, racconta la storia di una donna insicura e dalle infinite maschere, impegnata nella ricerca spasmodica di un amore che non riesce a trovare. Il disco è un grande contenitore di frammenti, le sonorità spaziano dalle sfumature rock, all’indie pop per arrivare ad abbracciare il puro cantautorato. Un progetto ambizioso e di elevato spessore artistico interpretato dal cantante Andrea Crimi.

È la prima volta infatti che da un’opera letteraria nasce un album che l’abbraccia completamente, ripercorrendo in maniera fedele le trame del testo. Stiamo parlando del libro L’AMORE DIETRO OGNI COSA (Edizioni DrawUp, 2016) dell’Irriverente scrittore e personaggio pubblico Simone Di Matteo, una delle penne più temute della nostra bella penisola. Tredici capitoli, per tredici tracce. Finora mai nessuna raccolta di canzoni era stata pensata integralmente a partire da un testo letterario, e questa operazione ne costituisce un primato. Un autentico concept album in cui ogni canzone ha la sua storia e ogni storia la sua canzone, e tutte insieme contribuiscono a comunicare il messaggio originario che si cela dietro l’opera madre. E così il volume antologico assume nuova forma dopo esser stato tramutato in una pièce teatrale in concorso al Roma Fringe Festival. Sulle pagine vengono cucite ad arte parole e musica, e per far ciò l’ex viaggiatore di Pechino Expresssi è avvalso della collaborazione di Simone Pozzati, paroliere noto, tra l’altro, per aver pubblicato l’interessante saggio per Arcana Edizioni“Il testo e la figura del paroliere: canzoni come teorie: la falsificabilità e le idee dietro le canzoni”. “Ci piacerebbe riservare uno dei brani per il prossimo festival di Sanremo- annuncia Di Matteo - Sono certo che il pubblico potrà apprezzarne le atmosfere. Abbiamo pensato inoltre ad inserire dei featuring. Laura Bono, cantautrice ora in forza alla girl band delle Deva e vincitrice di Sanremo giovani nel 2005, affiancherà Crimi in “Ci vediamo lunedì”.

Scherzosamente lo scrittore e opinionista ha affermato di voler entrare nel Guinness World Record. Trapela, inoltre, la notizia che la raccolta di racconti diventerà una pellicola cinematografica per la regia di Carlo Fenizi. A questo punto vi è da chiedersi se la colonna sonora non sia già stata scritta. La prossima volta non ci stupiremo di assaggiare le sue frasi scartandole direttamente dai Baci Perugina.

