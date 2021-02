Coronavirus, la variante inglese aumenta i giorni di quarantena? "La sua durata media è di 13,3 giorni"

22 febbraio 2021 a

a

a

La variante inglese sta seminando il panico. Non solo c'è chi sostiene si tratti di una forma più letale del coronavirus, ma c'è anche chi teme che possa mandare in tilt il sistema di contenimento. In sostanza - è il timore riportato dal Giornale - si potrebbe pensare a una quarantena più lunga. La variante. B.1.1.7 - stando ai test valutati - vanta una durata media della fase di proliferazione di 5,3 giorni, mentre quella della fase di eliminazione è di 8 giorni e la durata media complessiva dell'infezione (proliferazione più eliminazione) di 13,3 giorni e in alcuni casi fino a 16,5.

"Basta col terrore". La sconvolgente verità di Bassetti sulla variante inglese: demolito Massimo Galli, un caso enorme

Un dato che dà parecchio da pensare. Soprattutto se si considera che si tratta di valori molto più estesi nel tempo rispetto a quelli registrati nel ceppo originario di Sars Cov2. Qui la fase di proliferazione media è di due giorni, l'eliminazione di 6,2 e la durata media dell'infezione 8,2 giorni, con un estremo che arriva al massimo a 9,7 giorni. E così la quarantena di 14 giorni senza necessità di tampone potrebbe non bastare più.

"Accanimento contro AstraZeneca, ecco cosa c'è dietro". Soldi, lo sfogo del presidente di Lorenzo: un orribile sospetto

I contagi d'altronde non rassicurano. Pesano, sui numeri del bollettino, le varianti riscontrate sul territorio italiano. E c'è addirittura chi pensa ai lockdown locali. Nel Lazio la variante inglese sta facendo crescere drammaticamente il bilancio dei ricoverati. In Umbria, invece, si registra il primo morto da variante brasiliana: un uomo di 67 anni deceduto all'ospedale di Chieti dopo essere rientrato dalla regione, dove Perugia e il Ternano sono in zona rossa. Nella giornata del 21 febbraio il ministero della Salute ha riscontrato sì un calo di nuovi casi e di decessi (rispettivamente 13.452 e 232) ma ha visto il tasso di positività schizzare al 5,3 per cento a fronte del 4,9 del giorno precedente.

Stop al terrorismo sanitario, Mario Draghi usa il bazooka contro il Cts: il diktat agli esperti, messi a tacere?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.