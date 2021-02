Coronavirus, bollettino 22 febbraio: 356 morti e nuova impennata di ricoveri. Draghi convoca una riunione d'emergenza

23 febbraio 2021 a

Continua a peggiorare la situazione epidemiologica dell’Italia, che per il terzo giorno consecutivo fa registrare un aumento dei ricoveri ordinari e in terapia intensiva, oltre che dei contagi e degli attualmente positivi. Non a caso il premier Draghi ha convocato una riunione per discutere delle varianti e delle misure da adottare. Il bollettino di martedì 22 febbraio rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 13.314 contagiati, 12.898 guariti e 356 morti su 303.850 tamponi analizzati, con tasso di positività registrato al 4,4 per cento (-1,3 rispetto a ieri).

A preoccupare è però il trend dei ricoveri, tornado a essere negativo da diversi giorni: nelle ultime 24 ore sono infatti avvenuti +140 ricoveri in reparti Covid e +28 in terapie intensive. Inoltre gli attualmente positivi sono leggermente risaliti a quota, anche se la stragrande maggioranza è asintomatica o comunque si trova in isolamento domiciliare senza necessitare cure mediche.

D’altronde l’allarme era stato lanciato già nelle scorse settimane a causa della diffusione crescente delle varianti del Covid, e in particolare di quella inglese. Alle 19 di oggi è attesa la riunione operativa di Mario Draghi con i suoi ministri per affrontare l’emergenza Covid: ci sono segnali di terza ondata, addirittura Guido Bertolaso l’ha già annunciata per quanto riguarda Brescia. Nel frattempo prosegue a rilento la campagna di vaccinazione, che è arrivata a quota 3.647.651 dosi somministrate in totale.

