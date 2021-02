Tempocasa è sostenibilità: i tre principali impegni per migliorare presente e futuro

26 febbraio 2021 a

Sostenibilità: un concetto tanto fondamentale quanto ampio. Talmente ampio da risultare a volte sfuggente. Studiarne l’applicazione pratica, allora, significa “mettere a terra” il concetto, renderlo comprensibile e tangibile. Il modello Tempocasa, in questo senso, fa scuola. Il Gruppo biancoverde, leader nel settore immobiliare, ha eletto la sostenibilità a principio guida e l’ha incanalata lungo tre principali linee di crescita.

Sostenibilità è innanzitutto impegno sociale, volto a migliorare le condizioni del presente in funzione del futuro. Valerio Vacca, direttore della comunicazione Tempocasa, spiega come l’azienda sia «impegnata nel sociale su molteplici fronti. Con la nostra associazione “Un sogno per tutti”, negli ultimi anni, abbiamo dato vita al Progetto Uganda e raccolto fondi per donare speciali culle all’ospedale Niguarda di Milano, destinate ai bambini nati prematuri. Di recente la realtà benefica ha sposato il progetto dell’associazione art4sport Onlus – fondata dai genitori dell’atleta paraolimpionica Bebe Vio – finanziando le protesi a un bimbo di otto anni che, dalla nascita, era privo degli arti inferiori a causa di una brutta malattia. Infine, riteniamo che una corretta sostenibilità debba tradursi nel puntare sui giovani come principali risorse in ambito lavorativo. Crediamo in loro, nelle loro capacità e nel fatto che meritino le stesse opportunità di affermazione che sono state date a noi. Di più: un domani, ai nostri figli dovrà essere consegnato un mondo con più possibilità rispetto a quelle odierne, e per fare sì che accada bisogna puntare sui giovani. Loro sono il futuro».

Sul fronte ambientale «abbiamo abbracciato la sostenibilità con il progetto “Tempocasa trova casa anche alle api” realizzato in collaborazione con apicolturaurbana.it, prima realtà italiana attiva nella preservazione e nello sviluppo dell’apicoltura in contesti cittadini e non. Vogliamo destinare contributi alle cause che riteniamo importanti, e questa lo è più di altre: basti pensare che oltre il 70% dei prodotti presenti sulle nostre tavole è il frutto dell’incessante lavoro delle api, che purtroppo nei grandi centri urbani faticano a trovare le condizioni ideali per riprodursi».

Ma sostenibilità è anche valorizzazione del made in Italy e di quei brand che rappresentano le eccellenze del nostro mercato. È sempre Vacca a concretizzare il concetto: «Quest’anno abbiamo stretto una partnership con Eataly, leader nel campo dell’alimentazione come Tempocasa lo è in quello immobiliare. Oscar Farinetti, fondatore di Eataly, intervenendo a un nostro evento aziendale ci ha fatto riflettere sull’importanza di diventare alfieri delle eccellenze nostrane, in Italia come nel mondo. Dunque crediamo nelle aziende e nei prodotti italiani – che oggi hanno più che mai bisogno di un convinto e compatto sostegno – ma anche nella possibilità di immetterli nel mercato globale. Il frutto della partnership è un cofanetto realizzato con materiali riciclati al 100%, che racchiude un’accurata selezione di prodotti di qualità, ovviamente made in Italy. La giftbox è destinata ai clienti che nel 2021 siglano una compravendita con le agenzie Tempocasa».

Sostenibilità, infine, è una questione anche interna, aziendale: «Tempocasa crede e ogni giorno coltiva il connubio perfetto tra la rete e la casa madre. Il nostro principio guida – nonché il tacito patto stipulato tra sede centrale e affiliati – è quello della circolarità del business: gli affiliati danno fiducia alla casa madre, sostenendola, mentre quest’ultima si impegna a garantire servizi che superino le aspettative dei clienti interni (gli affiliati, appunto) ed esterni (chi vuole vendere o acquistare casa). Così facendo, l’affiliato trae vantaggio dai suddetti servizi e reintroduce in azienda parte del guadagno, alimentando un nuovo circolo virtuoso e consentendo una piena sostenibilità interna». Sostenibilità è un concetto ampio. Ma così applicato, è anche immediatamente comprensibile.

