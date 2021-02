Coronavirus, il bollettino del 25 febbraio registra 19.886 nuovi casi e 308 decessi

25 febbraio 2021 a

Crescono di parecchio i nuovi contagi da coronavirus. Il bollettino del 25 febbraio registra 19.886 nuovi casi, a fronte dei 16.424 di ieri. Sorte opposta per i decessi che, rispetto alla giornata precedente, vedono una diminuzione passando dai 318 ai 308 nelle 24 ore. Calano anche le persone guarite o dimesse oggi che si fermano a 12.853 (ieri +14.599). Cifre che vanno di pari passo con l'aumento dei tamponi. Questi ultimi sono stati 353.704 (nuovo record), ovvero 13.457 in più rispetto a ieri quando erano stati 340.247.

Quello che più pare preoccupare è però il tasso di positività che prosegue la propria ascesa arrivando al 5,6 per cento (ieri era 4,8 per cento). Aumentano anche le degenze, ordinarie e non. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono +40 (ieri -78), per un totale di 18.257 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono +11 (ieri +11), portando il totale dei malati più gravi a 2.168.

Allarma anche la crescita dell’indice Rt nazionale. In soli quattro giorni è passato da 0,91 a 1,02 con una velocità che non si vedeva da ottobre. Complici le nuove varianti da Covid-19 che si stanno espandendo sul territorio italiano. Non a caso sei regioni rischiano di diventare arancioni a partire dalla prossima settimana: il Piemonte ha già annunciato che passerà a misure più restrittive, mentre Lombardia, Lazio, Marche, Puglia e Basilicata sono in bilico.

