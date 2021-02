Molise, "subito la zona rossa": il governatore Toma telefona al ministro Speranza, situazione critica

26 febbraio 2021 a

a

a

Il governatore Donato Toma ha chiamato il ministro Roberto Speranza per chiedere l’istituzione della zona rossa in Molise, dove la situazione epidemiologica inizia a essere fuori controllo. Entro lunedì dovrebbe essere accontentato, nel frattempo è arrivato anche l’esito del monitoraggio settimanale effettuato dalla cabina di regia ministero-Iss: Lombardia, Abruzzo, Marche, Piemonte e Umbria sono considerate a rischio epidemiologico alto, facendo registrare un netto peggioramento rispetto alla scorsa settimana, quando in tale categoria c’era una sola Regione.

L’indice Rt nazionale è rimasto a 0.99 come sette giorni fa, ma allo stesso tempo in dieci Regioni ha già superato quota 1, per questo nel report settimanale si spinge sulla “necessità di ulteriori urgenti misure di mitigazione”, non solo a livello nazionale ma anche e soprattutto “nelle aree a maggiore diffusione” per evitare un sovraccarico del sistema sanitario. Il quale negli ultimi 8 giorni ha visto aumentare costantemente sia i ricoveri ordinari che quelli in terapia intensiva.

Insieme all’aumento dei casi derivante dalla diffusione delle varianti del Covid, questi segnali non possono essere ignorati: a partire da lunedì Lombardia, Piemonte e Marche dovrebbero diventare arancioni, mentre la Basilicata e il Molise rosse. La Liguria invece confida di tornare in zona gialla. Inoltre nella giornata di oggi, venerdì 26 febbraio, dovrebbe arrivare ai governatori la bozza del nuovo Dpcm, che sicuramente prevederà maggiori restrizioni, come preannunciato più volte dal ministro Speranza.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.