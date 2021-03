Lecce, anziano sul lastrico ruba il cibo per gatti: arrivano i carabinieri, finale impensabile. La storia che strazia l'Italia

01 marzo 2021 a

Una storia davvero commovente quella che vede protagonista un signore di 85 anni che ha rubato le scatolette al supermercato per dar da mangiare ai gatti. L'uomo, segnalato per furto ai carabinieri, è stato in realtà salvato proprio da essi. I militari della Compagnia di Lecce infatti, anziché arrestarlo, hanno pagato il conto. I fatti sono avvenuti all'interno di un supermercato del Salento dove l'anziano signore è stato sorpreso mentre si intascava alcuni wurstel e scatolette di cibo per gatti del valore totale di cinque euro.

L'uomo in realtà aveva in tasca solo due euro e cinquanta e quando i commessi l’hanno scoperto hanno chiamato la locale stazione dei carabinieri. Il vecchietto ha quindi raccontato ai militari di aver prelevato la merce per sfamare i gatti randagi della sua zona. Quindi i carabinieri, commossi hanno provveduto a pagare loro stessi la minima somma restante. E hanno consegnato il cibo per gatti all’anziano pensionato, che ha potuto così sfamare gli amici a quattro zampe di cui si occupa da tempo.

Purtroppo questa storia dimostra che con il Covid molti italiani sono alla fame. Una delle ultime storie che ben rappresentano questa situazione era accaduta in provincia di Padova e aveva riguardato un pensionato di Campodarsego. L’uomo, 75 anni incensurato, aveva provato a sottrarre da un discount alcuni generi alimentari di prima necessità: formaggio, pasta e affettati. Non aveva soldi con cui pagare la spesa, il gesto insomma era indotto dalla fame e dalla disperazione. Beccato, l'uomo era scoppiato a piangere e aveva poi spiegato agli addetti della sicurezza di essere arrivato all’estremo gesto per indigenza. "Chiedo scusa a tutti, sono mortificato. Con una pensione di meno di 500 euro io e mia moglie non riusciamo più a unire il pranzo con la cena". Questa è la crisi reale. Oltre che di Covid c'è chi rischia di morire di fame.

