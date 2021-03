L'Italia che non demorde, la Fashion Week 2021 a porte chiuse, raccontata da un talento emergente , Alessandro Marro

02 marzo 2021 a

All’interno di uno dei negozi storici di Milano, vicino alla storica via della moda, via Montenapoleone , c’è una storia tutta italiana da raccontare, è quella di Alessandro Marro, imprenditore e nuovo volto emergente di una Settimana della Moda che sembra quasi un lontano ricordo.

Alla presentazione della sua collezione erano presenti volti noti, come Sergio Sylvestre e Simone di Matteo , ovviamente con il rispetto delle distanze di sicurezza.

“E’ una Settimana della Moda particolare, non si è mai vista una situazione del genere”-sottolinea Alessandro Marro-“ sono partito in un momento insolito, ma lavoro sempre con entusiasmo e positività. Ho capito che non restando fermi si aprono tante possibilità e diverse partnership e tutto serve a inserirsi sul mercato e nel settore. Da soli non si fanno passi avanti, per questo motivo ho instaurato una collaborazione con FERU, un brand in linea con il mio mood, una bellissima boutique in pieno centro a Milano, all’interno della quale avere massima visibilità”.

A quale target ti riferisci?

“L’uomo Marro è intraprendente, benestante, ha personalità anche nei dettagli e nella vita quotidiana, ha carattere. Le travel bag sono state create in 5 colori diversi, a ogni personalità viene abbinata una tonalità e la collezione va di pari passo. GENTLEMAN: Ascolta, rispetta ed è coerente. E’ l’uomo Gentleman. ENTERPRISING: L’intraprendenza è quella cosa che sta tra volere e potere. PERSEVERING: L’uomo che persevera rende l’impossibile possibile, il possibile probabile, e il probabile certo. INDOMITABLE: Ciò che vuole ottiene, testardo e prorompente. E’ Indomabile. AMBITIOUS: Conosce i suoi limiti ma non smette mai di cercare di superarli”.

Quali sono i materiali?

“Pelle di vitello, tutto Made in Italy prodotto a Milano, come le lampo, tutto per promuovere l’artigianalità del nostro Paese”.

Quale logo hai scelto per la tua collezione?

“Cercavo un simbolo, ho trovato il sole a 16 punte riprodotto su una tomba dell’Antica Grecia, riconducibile al padre di Alessandro Magno, Filippo II di Macedonia, un leader e, stranamente, è lo stesso sole che 20 anni fa mi sono fatto tatuare”.

Hai sempre fatto l’imprenditore?

“Nasco nel settore della ristorazione, ho due ristoranti, uno di carne e uno di pesce, la passione per la moda mi ha avvicinato a questo progetto; volevo creare qualcosa di nuovo, di nicchia, tutto è nato 2 anni fa, volevo disegnare qualcosa che mi identificasse”.

Gli accessori Marro piacciono anche alle donne!

“Cartelle lavoro, zaini, brief case, travel bag in due dimensioni, pochette, porta carte di credito piacciono a tutti nei diversi colori e stili. Tra le novità, i trolley, le shopper, le travel bag a bauletto, i portafogli, i portaoggetti, tutto ispirato a un target luxury style, prodotti gettonatissimi da mercato asiatico, russo ed emirati arabi”

Anche il packaging è indimenticabile!

“In ogni borsa c’è un numero di serie e una card grazie alla quale il cliente può utilizzare servizi di shampoo, o lucidatura della borsa e la confezione è un vero spettacolo di design. Nella borsa, poi, c’è anche il sacchettino di velluto con il balsamo, la spugnetta e lo spray per la pelle, in linea con lo stile del perfetto gentleman! Le cerniere, infine, sono T10, una larghezza insolita per le travel bag, per dare risalto ai profili”.

www.alessandromarro.com

http://www.instagram.com/alessandromarro_milano/

