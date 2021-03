Ilenia Fabbri, una sconvolgente svolta nell'omicidio: arrestato non solo l'ex marito, chi finisce in manette

03 marzo 2021 a

L'ex marito e una seconda persona sono ufficialmente indagati per la morte di Ilenia Fabbri, avvenuta nella sua casa di Faenza il 6 febbraio scorso. Le ordinanze di custodia cautelare, a firma del giudice per le indagini preliminari di Ravenna Corrado Schiaretti, sono state notificate la scorsa notte.

Claudio Nanni, 53 anni meccanico ed ex marito di Ilenia Fabbri, era già pesantemente indiziato a causa delle liti con l'ex moglie e le minacce da lei ricevute. La donna lo aveva denunciato per maltrattamenti, rivolgendosi anche a un centro anti-violenza, e aveva avviato un contenzioso civile contro l'ex lamentando mancati compensi per 100mila euro legati alla sua collaborazione negli anni nell'autofficina di famiglia.

Ilenia Fabbri era stata assassinata, probabilmente nel sonno, intorno alle 6 del mattino del 6 febbraio scorso. La figlia era uscita di casa alle 5.45 per recarsi a Milano insieme al padre che si era offerto di accompagnarla a ritirare una nuova auto. In casa, con Ilenia, era però rimasta la compagna della ragazza, che è così divenuta l'unica testimone del delitto: nel suo identikit la ragazza aveva descritto l'omicida, che non si era della sua presenza all’interno dell’abitazione, come un uomo di corporatura robusta.

Una descrizione che collimerebbe con la persona immortalata nelle immagini video di una telecamera privata di un'abitazione nella zona dell'omicidio. Proprio il video sarebbe stato la prova decisiva che ha fatto scattare l'ordinanza di custodia cautelare. Le generalità del presunto killer non sono ancora state rese note. Una conferenza stampa della procura di Ravenna è attesa per le prossime ore.

