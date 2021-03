Immigrazione, Save The Children nel mirino della Procura di Trapani: "Hanno coperto lo scafista che pestava i migranti"

08 marzo 2021 a

a

a

Si mette male per Save The Children. La Procura di Trapani muove l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e falso contro la ong. A mettere sul piede di guerra i pm alcune foto scattate di nascosto da un agente sotto copertura, che nel 2017 ha finto di essere un volontario. Le immagini mostrano uno scafista picchiare i migranti con una cintura, davanti ad alcuni volontari della nave "Vos Hestia". Qui si vede l'uomo con in mano un tubo di ferro giallo, dal quale un giovane a bordo si ripara il volto. Tutta ha avuto inizio quattro anni fa quando il comandante di "Vos Hestia", Marco Amato, - ricorda Repubblica - non diede alcuna informazione alla polizia sugli scafisti. "Ti ho detto sei mila volte che io a bordo ho altri ruoli e non quello di fare la spia o l'investigatore", diceva innervosito a un suo collaboratore.

"125mila euro per trasbordare immigrati, il ruolo di Luca Casarini": altra bomba dei pm sulla ong Mare Jonio

E ancora: "Appena torna lo scemo vedo cosa vuole fare, altrimenti lo mando a fare in c**o dicendogli: 'Vedi dove te ne devi andare, vai a mangiare a casa, ti vuoi stare zitto o te ne vai siamo partiti già male'". Il riferimento è all'uomo che aveva indicato alla polizia due scafisti. Amato che non fa parte di Save the Children, era il comandante di un'imbarcazione affittata dalla ong e per questo è diventato uno dei protagonisti della vicenda.

Dimenticate i barconi, "ecco come arrivano gli immigrati in Italia": invasione inarrestabile, l'allarme della GdF

"È evidente che Amato fosse a conoscenza di quanto commesso in pregiudizio dei migranti. Ma nessuna segnalazione è stata fatta alle autorità di polizia presenti allo sbarco, né sui giornali di bordo", è il commento della polizia nel rapporto alla procura, firmato anche dalla Guardia Costiera. In sostanza il comandante avrebbe chiuso un occhio per portare a termine l'operazione di salvataggio. Nel mirino dei magistrati anche la nave "Vos Hestia", "Vos Prudence" e "Iuventa". In particolare sono 21 le persone sottoposte alle indagini.

"Cercavano visibilità per avere soldi" sulla pelle degli immigrati. Bomba dalla procura, le Ong verso il processo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.