Trasporti, "Da aprile il Frecciarossa covid free Milano-Roma". Lo annuncia l'Ad di FS Gianfranco Battisti

Un treno Covid free per le destinazioni turistiche in estate. Questo il progetto che il gruppo Fs Italiane realizzera' ad aprile. "Vogliamo realizzare un treno Covid free, che andra' inizialmente a Roma e Milano e' in collaborazione con la Croce rossa faremo i test prima di salire a bordo sia al personale, ma soprattutto ai passeggeri".

Lo ha annunciato l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, Gianfranco Battisti, alla presentazione del treno sanitario e hub vaccinale, presso la stazione Termini di Roma. "Roma e Milano inizialmente solo perche' e' la fase di test: implementeremo - ha spiegato Battisti - questa soluzione soprattutto sulle destinazioni turistiche per l'estate e questa sara' una occasione straordinaria che permette di arrivare a destinazioni, come Venezia e Firenze, in assoluta sicurezza sanitaria".

Il convoglio è dotato di personale sanitario dedicato su carrozze equipaggiate con specifiche attrezzature mediche e potrà essere messo a disposizione per la gestione di emergenze nazionali o internazionali. Il treno può avere la funzione di trasporto pazienti verso altre zone d’Italia o all’estero per alleggerire la pressione sulle strutture ospedaliere, oltre a rappresentare un’integrazione al servizio sanitario territoriale per la gestione delle emergenze, in caso di utilizzo come Posto Medico Avanzato. La struttura, allestita in un’area del Gruppo FS Italiane in piazza dei Cinquecento, è dotata di 21 postazioni vaccinali, di cui due dedicate alle persone con disabilità. A pieno regime sono previste 1.500 vaccinazioni al giorno.

