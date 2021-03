Coronavirus, bollettino 11 marzo: nuovo picco di contagi e morti. Ricoveri oltre la soglia critica

11 marzo 2021 a

Il bollettino conferma che l’Italia si sta tristemente avviando verso una zona rossa largamente diffusa sul territorio nazionale. La situazione epidemiologica legata alla terza ondata delle varianti del Covid sta peggiorando giorno dopo giorno, non lasciando alternative a quelle delle restrizioni più dure, necessarie per riportare la curva sotto controllo. Il bollettino di giovedì 11 marzo rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 25.673 contagiati, 15.000 guariti e 373 morti su 372.217 tamponi analizzati, con tasso di positività risalito al 6,9 per cento (+0,7 rispetto a ieri).

L’unica buona notizia è rappresentata dall’accelerazione della campagna di vaccinazione, che è giunta a quota 6.005.183 persone che hanno ricevuto una dose: nelle ultime 24 ore sono state registrate più di 220mila somministrazioni, anche se il blocco imposto all’ultimo lotto consegnato da AstraZeneca potrebbe nuovamente rallentare la campagna. Nel frattempo continua ad aumentare la pressione sul sistema sanitario nazionale, con sempre più regioni che stanno superando la soglia critica dei ricoveri.

Oggi il saldo dei ricoveri in reparti Covid è +365 (23.247 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ricoveri in terapia intensiva è +32 (2.859) a fronte però di un imponente aumento degli ingressi del giorno, che sono stati 266. Inoltre peggiora costantemente la situazione delle singole regioni, a partire dalla Lombardia che con i suoi 5.849 casi giornalieri è avviata verso la zona rossa. Alle sue spalle ci sono Campania (2.981), Emilia Romagna (2.845), Piemonte (2.322), Lazio (1.800), Veneto (1.677), Puglia (1.632) e Toscana (1.302).

