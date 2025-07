"La famiglia", una delle migliori dimostrazioni della capacità di Ettore Scola

LA FAMIGLIA

La7, ore 22.40. Con Vittorio Gassman, Stefania Sandrelli e Fanny Ardant. Regia di Ettore Scola. Produzione Italia 1987. Durata: 2 ore

LA TRAMA

La storia di una qualunque famiglia borghese italiana dal 1906 agli anni 80 raccontata da Carlo (Gassman) un professore di lettere in pensione. In quella casa entrano e muoiono la moglie di Carlo, il fratello, le zie zitelle e la cognata la donna che amerà in segreto tutta la vita.

PERCHÈ VEDERLO

Perché è una delle migliori dimostrazioni della grande capacità narrativa di Ettore Scola, uno dei grandi dell'età d'oro del nostro cinema. Una gran bella trovata è stata quella di mettere insieme Dapporto padre e figlio nello stesso personaggio, il fratello da giovane (Massimo) e da anziano (il leggendario Carlo).