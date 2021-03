Chi l'ha visto, immagini sconvolgenti: "Viva per miracolo", il tentativo di uccidere la ex moglie in diretta

13 marzo 2021 a

Un femminicidio mancato solo "per miracolo", perché pioveva troppo. A Chi l'ha visto su Rai3 sono andate in onda le immagini sconvolgenti di un uomo, Antimo Carrera, che tentava di arrampicarsi ed entrare in casa della suocera in provincia di Napoli, per raggiungere l'ex moglie Caterina Stellato, nonostante l'ingiunzione del giudice che gli ha intimato di restare lontano dalla donna.





Il loro rapporto, durato 24 anni e fatto di botte, minacce e umiliazioni, è terminato quando Caterina ha trovato il coraggio di scappare di casa e rifugiarsi dalla madre. lo scorso 23 novembre, lasciando i tre figli col marito. "Lasciarli nelle sue mani è stata una scelta difficilissima, mi sono sentita lacerare l'anima", racconta al Corriere della Sera. Il 30 dicembre un giudice ha assegnato alla donna 40enne la custodia dei bambini e stabilendo il divieto di avvicinamento per Carrera, che però ha continuato a perseguitare l'ex moglie. L'ultimo "assalto" lo scorso 10 febbraio, con la telecamera piazzata da Caterina all'esterno dell'abitazione, per proteggere se stessa, i figli e la madre, a testimoniare la follia dell'ex compagno, che tenta la scalata invano tra insulti, urla e offese, prima di rompere la telecamera stessa in un impeto di rabbia. "Siamo state fortunate perché pioveva - racconta Caterina - sennò non sarebbe scivolato e sarebbe arrivato alla finestra. Siamo vive per miracolo". L'uomo è stato arrestato, ma l'incubo non è finito: "Mi vuole morta e quando uscirà dal carcere verrà a cercarmi. Ho bisogno di cambiare città, casa, lavoro. Ho bisogno che lui non mi trovi mai e che i bambini crescano sereni. L'ho conosciuto che avevo 15 anni e ho sopportato di tutto per 25 anni in un crescendo di violenze. Mettevo le mani sulla testa per parare i pugni e aspettavo che finisse, ma prima o poi mi avrebbe dato il pugno mortale".

