Coronavirus, bollettino 13 marzo: 26mila contagi e 317 morti, ricoveri e ingressi in intensiva ancora fuori controllo

Non conosce battute d’arresto la terza ondata determinata dalle varianti del Coronavirus. La situazione epidemiologica dell’Italia continua ad aggravarsi giorno dopo giorno, con il governo di Mario Draghi che ha deciso di correre ai ripari imponendo misure restrittive sempre più severe, con la speranza che servano davvero a riportare la curva sotto controllo. Il bollettino di oggi, sabato 13 marzo, dà conto di 26.062 contagiati, 14.970 guariti e 317 morti su 372.944 tamponi analizzati, con il tasso di positività registrato al 7 per cento.

Continua ad aumentare anche la pressione sul sistema sanitario nazionale, con diverse Regioni che ormai hanno superato la soglia critica: oggi il saldo nazionale dei ricoveri in reparti Covid è +497 (24.153 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ricoveri in terapie intensive è +68 (2.982) con ben 270 nuovi ingressi, una cifra sopra la media settimanale. Inoltre gli attualmente positivi sono schizzati a 520.061: la stragrande maggioranza si trova in isolamento domiciliare, non richiedendo cure ospedaliere, ma un numero così alto testimonia che il virus sta correndo su tutto il territorio italiano.

Nel frattempo la campagna di vaccinazione prosegue, raggiungendo quota 64.430.266 dosi somministrate, anche se quelle giornaliere (circa 150mila) sono ben lontane dal mezzo milione che è l’obiettivo fissato da Mario Draghi per imprimere una svolta reale a questa situazione molto complicata.

