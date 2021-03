AstraZeneca, l'Ema: "Difficile che si tratti di un solo lotto". Trombosi, il punto dell'autorità europea

16 marzo 2021 a

Non ci sono al momento legami tra vaccinazioni AstraZeneca e trombosi ma il siero resta sospeso. Gli eventi tromboembolici "non sono emersi negli studi clinici e non sono elencati come eventi collaterali noti o attesi con questo vaccino", ha detto in conferenza stampa la direttrice esecutiva dell'Ema, Emer Cooke. "Il numero di eventi tromboembolici complessivi nelle persone vaccinate non sembra essere superiore a quello osservato nella popolazione generale", ha sottolineato Cooke. "Giovedì (18 marzo, ndr) porteremo a termine la valutazione sul vaccino AstraZeneca", ha assicurato. "Abbiamo ricevuto informazioni da parte di Paesi individualmente e queste sono state analizzate dai nostri esperti. E stiamo cercando di garantire e condividere tutte le informazioni che abbiamo a disposizione con gli Stati membri".

In particolare sui lotti sospetti: "Abbiamo mobilitato tutte le nostre parti per cercare di esaminare la situazione e capire se può esserci un nesso collegato a lotti specifici" del vaccino di AstraZeneca contro il coronavirus e "questo è ancora sotto inchiesta". ha aggiunto la Cooke. "Gli eventi" tromboembolici "hanno coinvolto più di un lotto, è improbabile che si tratti di eventi legati a un solo lotto, ma non possiamo escludere che ci sia un legame con la produzione".

Adesso "la priorità è garantire che i vaccini siano usati in sicurezza sulla popolazione europea", ha detto la direttrice esecutiva dell'Ema, "se riteniamo che il problema non possa essere risolto verrà adottata la soluzione necessaria" su questo vaccino, "ci sono diverse opzioni possibili" sul da farsi, "tutto dipenderà dalla valutazione scientifica". Di sicuro, ha cocluso Emer Cooke: "È bene ribadirlo, i benefici relativi al vaccino superano i rischi. Ci sono delle preoccupazioni comunque e ci sarà una valutazione scientifica, che al momento è in corso. Quando questa sarà conclusa potremo dire delle cose più precise".

