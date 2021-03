Coronavirus, bollettino 18 marzo: 25mila contagi e 423 morti. Vaccino a rilento, ecco le dosi nelle ultime 24 ore

18 marzo 2021 a

a

a

L’Italia continua a essere colpita in maniera importante dalla terza ondata scatenata dalle varianti del Covid e non è favorita dal vistoso rallentamento che ha subito la campagna di vaccinazione a causa del caso AstraZeneca, che ha generato una psicosi collettiva - a partire, incredibilmente, dai principali leader europei - e insinuato la paura tra le persone in attesa della dose. L’unica buona notizia arriva dagli ospedali, dove il numero di ricoveri giornalieri sta lentamente scendendo, segno che da questo punto di vista la situazione è in leggero miglioramento.

"Serviva un vaccino diverso". Agente morto dopo AstraZeneca, la bomba del pm Zuccaro: cosa c'è dietro la tragedia

Il bollettino di oggi, giovedì 18 marzo, rilasciato dal ministero della Salute rimane però pesante: 24.935 contagiati, 19.976 guariti e 423 morti su 353.737 tamponi analizzati con tasso di positività al 7 per cento (+0,8 rispetto a ieri). Per quanto riguarda il sistema sanitario nazionale, la pressione è ancora alta: il saldo dei ricoveri in reparti Covid è +177 (26.694 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ricoveri in terapia intensiva è +16 (3.333) con 249 ingressi del giorno.

"AstraZeneca? Sicuro". Ma resta un dubbio "su cui dobbiamo indagare": Ema, via libera al vaccino (non è finita qui)

Male, malissimo invece la campagna di vaccinazione: nelle ultime 24 ore sono state somministrate appena 103mila dosi, una cifra anni luce lontana dal mezzo milione fissato come obiettivo a breve scadenza dal piano vaccinale messo a punto dal commissario Figliuolo. In questo senso il caso AstraZeneca pesa come un macigno, l’augurio è che dopo il via libera dell’Ema si riprenda rapidamente a vaccinare in massa la popolazione: al momento sono 7.204.358 le dosi somministrate.

Video su questo argomento "Casi non più alti di quelli riscontrati in generale": AstraZeneca, Ema butta acqua sul fuoco

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.