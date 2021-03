Andare in Spagna per ottenere abilitazione all'insegnamento o al sostegno: come e perché

29 marzo 2021 a

In Italia per i laureati che desiderano fare strada nel mondo del sostegno e dell’insegnamento si apre un percorso complesso, molto difficile da portare a termine. Invece di lasciarsi scoraggiare o perdere tempo, esiste una strada alternativa sempre più battuta: conseguire le abilitazioni in Spagna.

Come conseguire abilitazione insegnamento scuola secondaria - Per prima cosa, valutiamo l’opportunità di ottenere l’abilitazione insegnamento scuola secondaria tramite la frequentazione del Master en Formación del Profesorado spagnolo, grazie alla normativa comunitaria.

Il percorso è più facile del previsto se ci si appoggia ad un Ente esperto del settore come SIFE Formazione, in grado di aiutare lo studente in tutte le fasi, dalle verifiche di omologabilità della laurea italiana fino all’istanza di riconoscimento dell’abilitazione conseguita in Spagna, presso il MIUR. Non manca assistenza anche per migliorare il livello di lingua spagnola o per effettuare il tirocinio, che deve necessariamente venire svolto in Spagna.

Portato a termine il Master, bisogna richiedere il riconoscimento in Italia per venire abilitati all’insegnamento nelle scuole secondarie, secondo il D.Lgs. 206/2007 in attuazione della Direttiva CE/36/2005.

Per raggiungere il proprio obiettivo è importante conoscere le normative in corso, in modo da evitare irregolarità che possano poi bloccare il riconoscimento in Italia. SIFE Formazione, come agenzia tra le più autorevoli in Italia, sa come muoversi efficacemente a livello burocratico, avendo già ottenuto più di 500 decreti di riconoscimento dal 2010 a oggi.

Per capire meglio la questione delle tempistiche, fondamentale per i giovani in attesa di intraprendere la propria carriera professionale, bisogna considerare che il MIUR deve pronunciarsi entro 4 mesi dalla richiesta di abilitazione, in caso contrario si può procedere con ricorso al TAR.

Come conferma l'Avv. Ezio C. Pellicanò della SIFE Formazione:”Passato il termine legale di 4 mesi previsto dalla legge dalla presentazione dell'istanza, il silenzio serbato dal Miur risulta del tutto illegittimo e in questi casi è possibile presentare ricorso al TAR. Questo vale per qualsiasi istanza di riconoscimento, sia per il sostegno che per la materia, e in questi casi come dimostrano le innumerevoli sentenze favorevoli il Ministero è condannato a emettere una decisione in tempi certi e a rimborsare le spese legali del procedimento. In tal modo ci si tutela per evitare ritardi od omissioni per riconoscere il titolo in Italia.”

Gli aspiranti insegnanti potranno inoltre scegliere la modalità di frequentazione del Master più adatta alle proprie esigenze, fra cui:

1) Master Profesorado on-line: si seguono le lezioni dall’Italia in modalità e-learning con il supporto di un tutor spagnolo;

2) Master Profesorado in presenza: da frequentare presso un’Università pubblica spagnola, per un periodo di 8 mesi, usufruendo dell’assistenza di SIFE per la gestione dei trasferimenti e per la sistemazione.

Il Master permette di acquisire competenze specifiche per l’insegnamento e maturare 60 CFU totali, dietro superamento di un unico esame finale a risposta multipla.

Come conseguire il TFA Sostegno



In caso invece si desideri ottenere il TFA Sostegno , dopo aver già conseguito un titolo abilitante per scuola materna, primaria o secondaria, c’è la possibilità di seguire un corso online senza test di ingresso.

Fra i requisiti necessari al riconoscimento, il corso di specializzazione al sostegno deve avere un durata minima di 8 mesi e prevedere il tirocinio e l’esame finale in Spagna. Inoltre, il MIUR vieta di conseguire abilitazione al sostegno e all’insegnamento nello stesso anno accademico, in violazione della legge di incompatibilità.

Rispettare tutte le normative è essenziale per non rischiare perdite di tempo ed energie e raggiungere il proprio obiettivo. SIFE Formazione si adopera in questo senso per rendere anche il percorso verso l’abilitazione al sostegno più agevole possibile, verificando per esempio che il tirocinio venga non solo svolto in Spagna, ma anche presso un istituto approvato e riconosciuto.

I vantaggi dell’abilitazione in Spagna

Conseguire l'abilitazione all’insegnamento o al sostegno in Spagna è più semplice, per i diversi criteri d’accesso e per come viene strutturato l’esame finale, ovvero test con risposte multiple: la percentuale di studenti riescono a superare del Master è quindi molto più alta rispetto a quanto avviene in Italia.

Inoltre, un tutor esperto affianca lo studente per tutta la durata del corso, offrendo supporto concreto sia per questioni burocratiche che didattiche. Le lezioni a distanza offrono grande flessibilità di fruizione ed efficacia nell’apprendimento, grazie ad una piattaforma online evoluta, che permette anche di consultare materiale di studio e di mantenere un proficuo contatto con i docenti.

Entrambi i percorsi permettono quindi di ottimizzare gli sforzi e di ottenere una preparazione di alto livello e i titoli legali adeguati ad intraprendere la professione scelta.

