Vaccino, come percorre 2 km per la sua dose. Ferrara, l'anziano e una storia straziante: che roba è l'Italia

Una storia drammatica, che la dice lunga sulla campagna vaccinale in Italia. Un anziano, infatti, ha percorso la bellezza di due chilometri a piedi aiutandosi con il deambulatore per fare il vaccino anti Covid. Una storia toccante, quella di una persona sola e che non aveva nessuno che poteva accompagnarlo. E così, tra mille fatiche e dolori, si è messo in cammino per raggiungere il Centro vaccinazione anti Covid alla Fiera di Ferrara.

E dopo l'inoculazione, come riporta La nuova Ferrara, avendo visto quell'uomo stremato, i poliziotti che erano presenti lo hanno rifocillato e riportato a casa in automobile. Come detto, un agente - la polizia è presente nel punto-vaccinazioni con un proprio gazebo fin dall’inizio delle inoculazioni agli over 80 - ha notato che l’anziano era affaticato e camminava con difficoltà. Insieme ai colleghi, si è dunque avvicinato per chiedergli informazioni. A quel punto, l'anziano ha raccontato di essere arrivato al centro a piedi, con l'aiuto del deambulatore.

Gli agenti, commossi, non hanno voluto fare altro che riportare il signore a casa con la loro macchina di servizio. Ma purtroppo non è finita. Una volta entrati nella casa del signore, i poliziotti hanno notato le condizioni di precarietà igienico-sanitarie dell'abitazione. Per questa ragione, hanno allertato i servizi sociali. L’anziano ha ringraziato gli agenti e ha affermato: "Se ho bisogno vi chiamerò". Una storia che colpisce dritta dritta al cuore.

