Bollettino del 30 marzo, 16.017 nuovi e 529 morti: in calo il tasso di positività

30 marzo 2021 a

a

a

Oggi si registrano 16.017 nuovi casi di coronavirus con 301.451 tamponi (il tasso di positività è del 5.3%) e 529 vittime. Ieri ci sono stati 12.916 casi con 156.692 tamponi (tasso all'8,2%) e 417 vittime. Gli attualmente positivi sono 562.832, dato in diminuzione rispetto a ieri di 3.161 unità. Aumentano i dimessi e guariti, c'è un incremento di 18.687 nelle ultime 24 ore, per un dato nazionale di 2.889.301.

Il bilancio delle vittime sale a 108.879 da inizio pandemia. I casi totali in Italia sono 3.561.012. ra le Regioni più casi in Lombardia (3.271), Piemonte (1.861) e Lazio (1.593). Sono 3.716 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 5 meno di ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione, secondo i dati del ministero della Salute, sono 269 (192 ieri).

Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 29.231 persone, in aumento di 68 unità rispetto a ieri. La prevalenza della cosiddetta 'variante inglese' del virus Sars-CoV-2 è intanto arrivata al 86,7%, mentre quella 'brasiliana' oscilla tra regioni allo 0% e alcune dove l'incidenza raggiunge il 32,0%. Lo conferma una stima della nuova indagine rapida condotta dall'Iss e dal Ministero della Salute insieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.