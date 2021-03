Como, la minaccia choc di uno straniero a due agenti: "In Ghana vi avrei tagliato la gola"

30 marzo 2021 a

a

a

“In Ghana vi avrei tagliato la gola”: la minaccia choc è stata pronunciata da un 49enne ghanese nei confronti di due agenti della Polizia locale di Como. Le forze dell’ordine sono intervenute per via della segnalazione di un cittadino. Pare, infatti, che il 49enne chiedesse l'elemosina in maniera molesta ad automobilisti e passanti. In un primo momento – come riporta il sito Comozero.it – gli agenti lo hanno solo ammonito tentando di farlo smettere. Poi, di fronte al suo rifiuto, sono stati costretti a chiedere i documenti.

Video su questo argomento "Che domanda è?". Salvini massacra prima il giornalista e poi Enrico Letta: immigrati, "non siamo al luna park"

A quel punto lo straniero si sarebbe infuriato, scagliandosi contro le forze dell'ordine e le loro famiglie. L’uomo avrebbe addirittura detto: "In Italia la giustizia fa schifo e non potete farmi niente". Qualsiasi tentativo di riportarlo alla calma è fallito. E così il cittadino ghanese avrebbe provato a dare pugni, calci e spintoni agli agenti, che alla fine sono riusciti ad arrestarlo.

"Mi sono inventato cose inimmaginabili". Ong, l'intercettazione-horror del capo missione: ecco come ci ha fatto invadere

I due uomini della Polizia locale che sono intervenuti hanno riportato ferite guaribili in 5 giorni. Intanto le forze dell’ordine indagano sull’uomo per capire se la sua permanenza in Italia sia regolare. Per ora si è scoperto solo che risiede a Rozzano, in provincia di Milano, e che a suo carico ci sono procedimenti per rapina, immigrazione clandestina, detenzione e spaccio di stupefacenti, occupazione abusiva di immobili. Dopo il processo per direttissima, il 49enne ha deciso di patteggiare, ottenendo come punizione un anno di reclusione con pena sospesa.

Mister 400mila euro, una scoperta inquietante: chi è il super-banchiere che finanzia l'invasione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.