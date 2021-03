My Lamination, l'avanguardia dello sguardo nasce qui

31 marzo 2021 a

Siamo sempre alla ricerca di valorizzare lo sguardo dimenticando l’uso del mascara.

Ecco, My Lamination è un trattamento in grado di darci tutto questo. In particolare la tecnica della laminazione delle ciglia e sopracciglia negli ultimi tempi è tra i più richiesti.

My Lamination è in assoluto il primo e si distingue tra tutti.

Corina Maleca, fondatrice dell’azienda e del marchio ci ha spiegato e precisato i benefici di questo trattamento.

“La laminazione si esegue direttamente sulle ciglia, con l’utilizzo di prodotti a base di creme. Inoltre, la laminazione ciglia ML è una tecnica di rigenerazione che sfrutta componenti funzionali: (Cheratina, Seta, Pantenolo, Olio di ricino etc.) in grado di restituire corpo e spessore al pelo e creare una curvatura diversa”.

I risultati?

Sono incredibili.

Le ciglia post trattamento con prodotti MY sono più curve, più nutrite, hanno un’idratazione e lucentezza nuova e sono più visibili. Presso i laboratori di Ricerca Sviluppo e Università degli Studi di Padova è stato effettuato “STUDIO dell’EFFICACIA Trattamento Ciglia” dimostrando un aumento significativo del diametro medio delle ciglia.



L’azienda è nata nel 2016, nel tempo si è sviluppata ed è presente in 40 Paesi, Sul territorio italiano la formazione nel settore ciglia e sopracciglia è seguita da 30 trainer.; oltre 200 per gli altri paesi, che insegnano questa tecnica messa ad hoc dalla sua fondatrice Corina Maleca.

Non solo ciglia. Sempre in linea con le richieste del mercato My Lamination è al passo con la laminazione delle sopracciglia e cosmesi.

Questa innovativa tecnica My Lamination è stata riconosciuta con oltre 240 coppe, vinte nei Campionati Internazionali (nominazione Laminazione ciglia e sopracciglia) dai suoi allievi e trainer.

Il brand My Lamination è stato premiato 14 volte a livello Internazionale:

Tra cui: “Novità dell’anno” 2017 in Bielorussia; “Brand dell’Anno” 2017, 2019, 2020, 2021 in Russia, Spagna, USA, Italia; “Eccellenza in Beauty” 2018 in Moldavia; “Prodotto dell’Anno” 2017, 2018 in Russia;

“Top Academy of Lamination” 2018, 2019 in Italia e Romania; “Sviluppo dell’Anno” 2019 in Spagna.



