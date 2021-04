Coronavirus, Matteo Bassetti sulla variante giapponese: "Niente terrorismo, vigilare col sequenziamento"

06 aprile 2021 a

a

a

"Non bisogna fare terrorismo ogni volta che si trova una variante dall'altra parte del mondo”: l’infettivologo del San Martino di Genova, Matteo Bassetti, è intervenuto sull’ultimo allarme arrivato dal Giappone in merito alla questione Covid. Stiamo parlando della variante giapponese E484K, che sembrerebbe essere piuttosto resistente ai vaccini. Bassetti ha spiegato che “dobbiamo vigilare, con il sequenziamento”, ma senza andare nel panico.

Video su questo argomento Nell'uovo di Pasqua la nuova variante del virus: che cosa sappiamo fin ora

“Dobbiamo metterci in testa che, come dovremmo convivere con il virus per anni così dovremmo farlo con le tante varianti che verranno scoperte”, ha continuato l’infettivologo in un’intervista all’Adnkronos. Sull’eventualità che la variante giapponese sia più contagiosa e soprattutto resistente ai vaccini, l’esperto ha aggiunto: “In qualche modo come tutte le varianti potrebbe essere più contagiosa, ma non abbiamo certezza che possa sfuggire ai vaccini, occorrono maggiori studi”.

"Sfugge agli anticorpi generati dal vaccino". Covid, scoperta la più tragica delle varianti: siamo punto e a capo?

Come ha spiegato Bassetti, il Giappone ha gestito bene la pandemia nei mesi scorsi, ma attualmente è indietro con le vaccinazioni: “E' probabile che essendoci da loro una quarta ondata di casi, la responsabilità sia proprio di questa variante perché il virus sta girando liberamente". L’infettivologo infine ha ribadito l’importanza di una campagna vaccinale veloce: “L'unico modo per combattere le mutazioni è velocizzare le vaccinazioni ed evitare che il virus passi da una persona all'altra. Solo così si evita la selezione delle varianti che comunque ci saranno sempre, almeno 5-6 per paese. E' la storia dei virus, dei batteri e dei funghi".

Variante inglese, decisione estrema in Giappone: "Fino al 31 gennaio". I precedenti che terrorizzano l'Italia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.