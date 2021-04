Denise Pipitone, "una voglia sulla pancia": drammatica anticipazione sulle analisi del sangue, fine del giallo russo

07 aprile 2021 a

a

a

Il mistero è risolto. Non ci sarebbero più dubbi. Oggi, mercoledì 7 aprile, la trasmissione russa Lasciali Parlare su Tv1 comunicherà le ultime notizie sul caso di Denise Pipitone ma ormai la verità è trapelata. La vicenda della somiglianza tra la piccola scomparsa diciassette anni fa a Mazara del Vallo con una giovane ragazza russa stava diventando una sorta di reality show, generando polemiche in Italia e anche in Russia per come veniva trattata una vicenda così delicata. E purtroppo anche questa volta la speranza si spegne: Olesya Rostova non è Denise Pipitone.

Denise Pipitone, la madre al programma tv in Russia: un pesantissimo sospetto sulla decisione, cosa non torna

Il giornalista Matteo Grimaldi, riporta il sito gossipetv.com, ha fatto sapere di avere ricevuto diverse segnalazioni riguardo la storia e ha precisato che non intende speculare sulle speranze di Piera Maggio, la mamma di Denise come invece sta facendo la tv russa. Che ieri 6 aprile ha comunicato alla famiglia l’esito negativo del Dna a una madre che sperava che Olesya fosse sua figlia sparita da piccola:

"Mi piange il cuore a dover comunicare che andrà in onda lo stesso copione con l’avvocato di Piera Maggio ospite del programma", spiega Grimaldi. "Mettiamo fine a questa propaganda di sentimenti e dolore che la tv russa pensa di portare avanti prendendo in giro milioni di persone che speravano di vedere Piera sorridere con la sua ritrovata Denise. Non sarà così".

"Si chiama Denise?". Parla l'inviato da Mosca: bomba atomica sul caso Olesya Rostova. "Il conduttore russo ha appena scritto il nome"

In una puntata della trasmissione russa Olesya Rostova si è fatta ipnotizzare per cercare di ricordare la sua infanzia, ma non ha mai nominato l'Italia. La giovane ha parlato di uno zaino, di altri bambini e ha ricordato dei momenti di giochi. Inoltre ha raccontato di ricordare un viaggio di treno e poi il periodo passato insieme alla nomade a chiedere l’elemosina davanti a una Chiesa, prima che gli agenti la portassero in un orfanotrofio. Olesya ha anche detto che "sulla pancia, dalla parte sinistra, ho una voglia fin dalla nascita e forse qualcuno può averla vista”.

Subito però è stata zittita dal presentatore: "Noi siamo contrari a qualsiasi suggerimento. Queste sono cose che si chiariscono nel corso del procedimento di riconoscimento. Per questo fino ad adesso non l'abbiamo detto”. Intanto però la notizia è stata data e questo dettaglio potrebbe essere davvero importante al fine di scoprire chi sia realmente la giovane.

Grimaldi ha poi duramente criticato la trasmissione russa anche perché negli studi Olesya avesse già incontrato la sorella biologica, Anastasia. E la tv russa avrebbe chiesto alle due ragazze di mantenere il silenzio su questa storia. Insomma, una brutta, feroce pagina della tv che gioca sul dolore delle persone.

"Denise Pipitone? Disgustosi. Sono amica della Sciarelli e devo dirlo". Giovanna Botteri a valanga a Rai1

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.