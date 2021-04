Coronavirus, bollettino 7 aprile: 13.708 positivi e boom di morti, pesano i decessi non registrati nei giorni scorsi

07 aprile 2021 a

Boom di morti nell’ultimo bollettino Covid diramato dal ministero della Salute. Sono 627 i decessi registrati nelle ultime 24 ore, mentre sono 13.708 i nuovi casi su 339.939 tamponi effettuati. Dati in aumento rispetto a ieri, quando i positivi erano 7.767 e i morti 421. Un numero così alto di vittime è stato registrato per la prima volta a gennaio. In realtà però su questo bollettino aleggia un mistero: sono stati conteggiati anche i decessi avvenuti nei giorni scorsi in diverse regioni, come per esempio Veneto, Abruzzo e Basilicata. Il picco massimo invece è stato di 993 morti il 3 dicembre 2020.

In calo il tasso di positività, che scende dal 6,9 per cento di ieri al 4 per cento di oggi: ciò significa che su 100 tamponi eseguiti 4 sono risultati positivi. Diminuiscono leggermente i ricoveri. Quelli ordinari sono diminuiti di 21 unità rispetto a ieri, portando così il totale a 29.316, una cifra che preoccupa perché – come ricorda il Corriere della Sera - supera il picco della prima ondata (29.010 ricoverati il 4 aprile 2020). Il calo in terapia intensiva rispetto a ieri, invece, è di 60 unità: il totale ammonta a 3.683 pazienti ricoverati.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, sono oltre 11,6 milioni le dosi somministrate finora in Italia. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose, in particolare, sono più di 3,5 milioni. Intanto l’Ema si è espressa di nuovo su AstraZeneca, il vaccino che ha sollevato più dubbi rispetto agli altri. L’Agenzia europea del farmaco ha confermato che il rapporto rischio-beneficio complessivo rimane positivo e che fattori di rischio specifici come l’età, il sesso o la precedente storia medica non sono confermati.

