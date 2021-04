Coronavirus, bollettino del 9 aprile: 718 morti e 18.938 contagiati con il riconteggio

09 aprile 2021 a

Oggi l’Italia finalmente si è avvicinata all’obiettivo dei 500mila vaccinati in un giorno, eppure questo passerà alla storia come il giorno più nero da quando è cominciata la terza ondata di coronavirus. Sono infatti stati registrati 718 morti: un numero spaventoso legato a un riconteggio di decessi.

Il bollettino di oggi, venerdì 9 dicembre, dà conto di 18.938 contagiati, 26.175 guariti e 718 morti su 362.973 tamponi analizzati, con tasso di positività risalito al 5,2 per cento (+0,5). La pressione sugli ospedali è ancora alta, ma il trend è in discesa: il saldo dei ricoveri in reparti Covid è -705 (28.146 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ricoveri in terapia intensiva è -60 (3.603) con 192 nuovi ingressi. L’unica buona notizia arriva dalla campagna di vaccinazione, che il giorno dopo la conferenza stampa di Mario Draghi ha subito un’accelerazione importante.

Nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati somministrati circa 430mila dosi per un totale di 12.288.808. Inoltre dalla solita cabina di regia del venerdì è emerso che l’indice Rt in Italia è allo 0,92, in lieve calo rispetto allo 0,98 della scorsa settimana. L’abolizione delle zone gialle è stata confermata, ma a partire da lunedì si verificheranno alcuni cambi di colore: Calabria, Emilia Romagna, Friuli, Lombardia, Piemonte e Toscana passeranno dalla zona rossa all’arancione, mentre la Sardegna diventerà rossa.

