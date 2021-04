Luigi Bisignani, "un'infinità di trojan e di radar americani nei nostri cieli per spiarci": intelligence in pericolo

18 aprile 2021 a

In arrivo "un'infinità di trojan e di radar". La denuncia arriva direttamente da Luigi Bisignani che vede i cieli italiani invasi "per spiarci". Si tratta di un banco di prova per il neo sottosegretario alla Sicurezza Franco Gabrielli: "una commessa aeronautica monstre del valore di circa 4 miliardi di euro assegnata agli Usa". Gabrielli sta infatti cercando di capire i vantaggi effettivi, per l'intelligence o per l'industria italiana, nell'acquisto, da parte della nostra Aeronautica, di 8 super aerei Usa Jamms dotati di apparecchiature speciali per intercettare e carpire ogni singolo segnale o movimento.

Nulla di che stupirsi. Proprio Bisignani, sulle colonne del Tempo, parla di "una lunga tradizione che lega la maggior parte dei vertici italiani dell'Aeronautica ai colossi della difesa Usa". Non è un caso che quasi tutti i nostri piloti a tre o quattro stelle si sono formati negli States. Eppure a frenare, oltre che Gabrielli - prosegue Bisignani - "ora ci sono anche due ministri: Giancarlo Giorgetti e Lorenzo Guerini, con quest'ultimo che finalmente vuole dimostrare autonomia dal suo Stato Maggiore e imporre contrattualmente agli Usa l'obbligo, per almeno il 50 per cento, di far lavorare all'interno dei velivoli le aziende italiane, da Avio ad Alenia, da Elettronica ad Oto Melara e non solo quindi americani e israeliani".

Sempre però che i tempi strettissimi lo permettano. A ostacolare il tutto il fatto che la commessa non vada molto a genio all'Ue. Draghi infatti compra gli aerei spia americani da far volare sull'Italia, sull'Europa e sul Medio Oriente mentre l'intelligence Usa e israeliana ci spiano a piacimento. "Da sempre, infatti, chi controlla il Mediterraneo controlla una parte strategica del mondo". Tanto che c'è chi arriva ad azzardare, che questi aerei che Roma comprerà saranno invece "al servizio" di quello che, segretamente, è il più inaccessibile sistema d'intelligence del mondo.

