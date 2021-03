Sergio Mattarella, Luigi Bisignani sfodera le prove: "Marta Cartabia si muove già da presidente". Sarà suo successore?

21 marzo 2021 a

Marta Cartabia è la nuova "star dei palazzi del potere". Parola di Luigi Bisignani che svela per filo e per segno cosa starebbe frullando nella testa del ministro della Giustizia. "Cocca prima di Giorgio Napolitano, attraverso i buoni uffici del professore usa Joseph Weiler del quale ha amorevolmente tradotto i libri, per poi diventare con l'aiuto del fratello di Sabino Cassese, la preferita di Mattarella". Secondo Bisignani però ci sarebbe di più, perché la prima donna a capo della Consulta - verga sulle colonne del Tempo - "oggi si muove già da futura primadonna presidente della Repubblica, con una scorta "First Class" che presidia persino i roof dei ristoranti dove ama intrattenersi a pranzo con le amiche".

E le prove ci sono tutte: "Il suo nuovo status di capa di Stato in pectore è risultato evidente quando si è presentata alla Commissione Giustizia: al suo ingresso, come bravi scolaretti di fronte alla preside, tutti i parlamentari del Pd e di FI sono scattati in piedi all'unisono, cosa mai accaduta a Montecitorio; dietro di lei, un codazzo di collaboratori "yes woman" si è piazzato nei posti in prima fila, normalmente destinati ai deputati, come a rassicurarla sulle risposte e fungere da 'gobbo televisivo'".

Insomma, tutto farebbe pensare che l'attuale Guardasigilli abbia già la strada spianata per il Quirinale. Certo è che, almeno per il momento, la Cartabia riesce a piacere a tutti. In agguato però c'è il nodo dello stop alla prescrizione. Se infatti il Movimento 5 Stelle lo desidera a tutti i costi, lo stesso non si può dire della Lega e di Forza Italia che sono già pronti a fare le barricate.

