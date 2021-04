Covid, Tortorella: operatori sanitari spremuti senza adeguato riconoscimento

19 aprile 2021 a

"I nostri operatori sanitari continuano a essere 'spremuti' e, per di piu', non sempre lo fanno in condizioni di sicurezza, con il rischio di sacrificare la propria salute fisica e mentale. E tutto questo senza un adeguato riconoscimento". A dichiararlo e' Massimo Tortorella, presidente di Consulcesi, in seguito alla valanga di richieste di aiuto pervenute da parte degli operatori sanitari proprio al network legale di Consulcesi. Con la pandemia la condizione di lavoro dei medici italiani, gia' poco edificante, e' peggiorata notevolmente rispetto agli anni precedenti. Turni massacranti e ferie negate sono diventate la nuova normalita' per moltissimi operatori sanitari. E gli straordinari sono diventati ordinari. "A questo proposito Consulcesi ha messo a disposizione un servizio di consulenza gratuita per avere informazioni sulla possibilita' di intraprendere un'azione legale, contattando l'800.122.777 oppure direttamente attraverso il sito www.Consulcesi.it", conclude Tortorella.

