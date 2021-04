Coronavirus, bollettino 19 aprile: altri 316 morti, meno di 9mila contagi, salgono i ricoveri ordinari

19 aprile 2021 a

a

a

La situazione epidemiologica dell’Italia resta piuttosto stabile, anche se rispetto a ieri è stato registrato un leggero aumento dei ricoverati ordinari. Ma questo fa parte del “rischio calcolato” da Mario Draghi e dal suo governo nella programmazione delle riaperture graduali, che avverranno a partire dal 26 aprile. Il bollettino di oggi, lunedì 19 aprile, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 8.864 contagiati, 19.669 guariti e 316 morti su 146.728 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è salito al 6 per cento (+0,5), anche se ormai lascia il tempo che trova.

Video su questo argomento Pistoia, la moglie del prof morto di Covid chiede giustizia: "Assistente 30enne vaccinato, lui no"

Ovviamente i dati risentono dell’incidenza domenicale, dato che sono stati effettuati molti meno test e anche vaccini: la campagna ha subito un lieve rallentamento, dato che nelle ultime 24 ore sono state somministrate circa 250mila dosi per un totale di 15.352.790. Rispetto a lunedì scorso il cambio di passo è però stato significativo, e di questo va dato atto al generale Figliuolo e al suo piano: negli ultimi 7 giorni sono state oltre 2 milioni e 225mila le dosi somministrate.

Video su questo argomento I ristoratori bloccano l'A1 a Incisa (Firenze). C'è anche lo "Sciamano italiano": "Dovete farci lavorare"

La pressione sul sistema sanitario nazionale è però ancora mediamente alta: non a caso è proprio dagli ospedali che stanno arrivando le maggiori critiche alle riaperture decise dal governo Draghi già dal 26 aprile. Oggi il saldo dei ricoveri in terapia intensiva è -67, ma quello dei ricoveri ordinari in reparti Covid è tornato a salire, facendo registrare un +94 che però non intimorisce più di tanto il governo, pronto a tirar dritto col suo piano di riaperture.

Volete spostarvi? Occorre il pass sanitario. L'ultima pensata anti-Covid: ecco come funziona

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.