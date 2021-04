Ludattica, imparare giocando funziona meglio della scuola da casa

Gianluca Veneziani 22 aprile 2021 a

a

a

Più della didattica a distanza può la “ludattica” in presenza: insegnare, si sa, non è uno scherzo, e allora è bene giocarci. E così Educational, azienda italiana che affonda le sue radici nell’editoria scolastica, ha sviluppato Ludattica, brand di giochi educativi di alta qualità. Il progetto è portato avanti da Alessandra Lisciani, figlia di Giuseppe, pedagogista e fondatore della storica casa editrice LiscianiScuola.

Il principio ispiratore è la convinzione che il gioco in scatola sia un decisivo motore di apprendimento e crescita: laddove la dad rischia di mortificare il processo di apprendimento dei bambini, Ludattica consente di stimolare la curiosità, fondamentale per la conoscenza, ma anche di riscoprire il valore del gioco in famiglia, come momento di relazione contro ogni isolamento.

In Ludattica il gioco è declinato in ogni sua forma: dai memo game agli special puzzle, dai giochi di carte ai giochi educativi, anche ispirati al Metodo Montessori, per arrivare ai giochi creativi, con originali kit per riprodurre i capolavori della storia dell’arte. Nell’ultimo anno poi, il fermento creativo di Ludattica non si è fermato; ed è così che sono nati i libri-gioco e Ludattica dudù, una linea appositamente progettata per i bambini a partire dai 2 anni.

Tutti i giochi infine, di origine naturale e a basso impatto ambientale, sono rigorosamente made in Italy, dalla progettazione alla produzione. Maggiori info su www.ludattica.com .



