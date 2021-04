Silvio Berlusconi, "un altro rinvio". Il ricovero si allunga ancora: dopo 21 giorni in ospedale, è mistero

27 aprile 2021 a

La difesa di Silvio Berlusconi ha presentato una nuova istanza di legittimo impedimento per motivi di salute dell'ex premier, ricoverato al San Raffaele di Milano dal 6 aprile scorso, nel processo milanese sul caso Ruby ter. Questa richiesta, secondo le aspettative della difesa del Cav, dovrebbe portare ad un rinvio del dibattimento ad altra data, tanto che l'udienza, fissata per domani mattina mercoledì 28 aprile, non si terrà più nella maxi aula della Fiera di Milano, usata per le attività del procedimento data l'emergenza Covid, ma in una più piccola aula del Palazzo di Giustizia milanese. E alla presenza solo di poche parti per discutere sull'istanza e sul rinvio.

La stessa difesa dell'ex presidente del Consiglio cinque giorni fa, sempre con un'istanza depositata dal legale Federico Cecconi, aveva ottenuto anche il rinvio al 14 maggio del filone 'Ruby ter' di Siena, dove la sentenza attesa per il Cavaliere e per il pianista di Arcore Danilo Mariani è già slittata numerose volte. Insomma Berlusconi sembra ancora non aver superato i postumi del Covid. Per quanto riguarda il filone di siena il Cav è accusato di aver versato 170mila euro a Danilo Mariani, il pianista che per anni ha dilettato l'ex premier nella sua residenza ad Arcore. Berlusconi avrebbe indotto Mariani a mentire ai giudici durante il primo processo Ruby.

Mariani infatti dichiarò di non aver assistito a nulla di sconveniente durante i festini serali del leader azzurro e per questo era stato inserito nell'elenco dei testimoni, accusati dalla Procura di falsa testimonianza. Era poi emerso che buona parte dei testimoni avevano ricevuto dei sussidi economici da Silvio Berlusconi, in cambio del loro silenzio. La difesa ne ha chiesto l'assoluzione, mostrando che i rapporti di amicizia e lavoro tra Berlusconi e Mariani risalgono a molto prima dell'entrata in scena di Ruby.

Insomma, Berlusconi resta ricoverato ormai da 21 giorni, un lungo lasso di tempo durante il quale non ha rilasciato interviste né si è fatto vivo in alcun modo, con video o messaggi. Una lunga assenza che spiazza Forza Italia, costretta a quasi un mese di assenza del proprio leader, e che fa sorgere qualche legittima preoccupazione sullo stato di salute del Cavaliere.

