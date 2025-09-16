Ancelotti, il figlio Davide a un passo dall'esonero: disastro lampo in Brasile

Davide Ancelotti è a rischio esonero al Botafogo dopo la sconfitta con il San Paolo di Hernan Crespo. Il figlio di Carlo, alla prima esperienza da allenatore, aveva disperato bisogno di vincere per assicurarsi un posto in Copa Libertadores, ma la partita a scacchi contro l'ex centravanti di Parma, Milan e Inter l'ha decisa la rete di Juan Ignacio Dinenno a favore dell’argentino. Il figlio del c.t. del Brasile è molto criticato per le sue scelte: è fuori dalla Libertadores e in classifica è solo sesto in campionato. La prossima partita è uno scontro diretto contro il Mirassol, valido come recupero della 12ª giornata, quando il club di Rio de Janeiro, oggi a 35 punti, era impegnato al Mondiale per Club negli Usa. Ora si trova al sesto posto, mentre il San Paolo è quarto con 38.

Con ben sette cambi rispetto all’undici visto contro il Vasco da Gama, il Botafogo è apparso disorientato: gioco spezzettato, poco ritmo e una difesa fragile, nonostante la presenza contemporanea di tre centrocampisti a vocazione difensiva come Barboza, Alex Telles e Marlon Freitas. Nei primi 50 minuti, il portiere Rafael non ha registrato nemmeno un tiro in porta a favore della sua squadra, segno di un attacco totalmente sterile.