Ancelotti, il figlio Davide a un passo dall'esonero: disastro lampo in Brasile

Davide Ancelotti è a rischio esonero al Botafogo dopo la sconfitta con il San Paolo di Hernan Crespo. Il figlio di Carlo, alla prima esperienza da allenatore, aveva disperato bisogno di vincere per assicurarsi un posto in Copa Libertadores, ma la partita a scacchi contro l'ex centravanti di Parma, Milan e Inter l'ha decisa la rete di Juan Ignacio Dinenno a favore dell’argentino. Il figlio del c.t. del Brasile è molto criticato per le sue scelte: è fuori dalla Libertadores e in classifica è solo sesto in campionato. La prossima partita è uno scontro diretto contro il Mirassol, valido come recupero della 12ª giornata, quando il club di Rio de Janeiro, oggi a 35 punti, era impegnato al Mondiale per Club negli Usa. Ora si trova al sesto posto, mentre il San Paolo è quarto con 38.
Con ben sette cambi rispetto all’undici visto contro il Vasco da Gama, il Botafogo è apparso disorientato: gioco spezzettato, poco ritmo e una difesa fragile, nonostante la presenza contemporanea di tre centrocampisti a vocazione difensiva come Barboza, Alex Telles e Marlon Freitas. Nei primi 50 minuti, il portiere Rafael non ha registrato nemmeno un tiro in porta a favore della sua squadra, segno di un attacco totalmente sterile.
La scelta di Ancelotti jr è stata quella di lasciare inizialmente in panchina diversi giocatori considerati titolari, tra cui proprio Barboza, Telles e lo stesso Freitas. Nel post-partita ha spiegato così le sue decisioni: "Marlon Freitas non si è allenato, non è un vero infortunio, ma ha avuto un fastidio che lo ha tenuto fermo — le sue parole — L’ho inserito nella ripresa soprattutto perché, come capitano, poteva aiutare a ristabilire un minimo di ordine in campo. La squadra aveva perso completamente organizzazione e mi serviva qualcuno che portasse leadership negli ultimi 30 minuti”. Sul resto delle scelte ha aggiunto: "Barboza era reduce dalla partita contro il Vasco e da una serie di gare che lo hanno provato fisicamente, non è ancora al meglio — aggiunge — Alex Telles, invece, ha già accumulato quasi cinquanta presenze stagionali: abbiamo deciso di gestirne il minutaggio per preservarlo sul lungo periodo”. Se la decisione dell’allenatore emiliano è di puntare alla gestione delle energie e al turnover, il campo non ripaga con i risultati sperati, e ora Ancelotti jr è a rischio esonero.