Holger Rune, caos dopo la sfuriata. Ferrer: "Visto cos'ha fatto?"

La Spagna ha scritto una nuova pagina della sua storia in Coppa Davis. Sei volte vincitrice della competizione, non era mai riuscita a rimontare da uno 0-2 iniziale. Domenica invece l’impresa è arrivata, senza Carlos Alcaraz e con un finale da thriller: Holger Rune ha servito per chiudere la sfida contro Pedro Martinez , ma si è fatto rimontare e ha ceduto al tie-break del terzo set. Da lì la rimonta completata fino al 3-2, che ha mandato la squadra iberica tra le “magiche otto” delle Finals di Bologna.

Il protagonista in panchina è stato il capitano David Ferrer, che ha avuto il coraggio di cambiare formazione puntando su Pablo Carreno Busta. Allo stesso tempo, l’ex numero tre del mondo, solitamente pacato, ha perso la pazienza. Durante il match ha discusso animatamente con il giudice di sedia e ha chiamato in causa il supervisor Itf, denunciando i comportamenti di Rune: “Nel primo set ha insultato i tifosi, ha buttato via due palle senza penalità e ha persino detto ‘vaffa…’ al pubblico. Non è accettabile”.

Rune, dal canto suo, si è lamentato a fine partita del tifo avverso, ma senza polemizzare troppo: “Meno rispetto che in Danimarca, ma non ha inciso sul risultato”. In campo, però, il danese ha mostrato nervosismo: una pallata contro Martinez, sguardi di sfida agli spettatori, il gesto dell’orecchio dopo i punti vinti, fino al warning per aver scagliato due palline fuori dallo stadio. Ora la Spagna guarda a Bologna. Mercoledì il sorteggio del tabellone, con la speranza condivisa con l’Italia: finire in parti opposte e, chissà, vedere una finale tra Sinner e Alcaraz.