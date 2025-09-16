Libero logo
CharlieKirk
IsraeleGaza
Flotilla

Di tendenza

Holger Rune, caos dopo la sfuriata. Ferrer: "Visto cos'ha fatto?"

di Lorenzo Pastugliamartedì 16 settembre 2025
Holger Rune, caos dopo la sfuriata. Ferrer: "Visto cos'ha fatto?"

(X)

2' di lettura

La Spagna ha scritto una nuova pagina della sua storia in Coppa Davis. Sei volte vincitrice della competizione, non era mai riuscita a rimontare da uno 0-2 iniziale. Domenica invece l’impresa è arrivata, senza Carlos Alcaraz e con un finale da thriller: Holger Rune ha servito per chiudere la sfida contro Pedro Martinez, ma si è fatto rimontare e ha ceduto al tie-break del terzo set. Da lì la rimonta completata fino al 3-2, che ha mandato la squadra iberica tra le “magiche otto” delle Finals di Bologna.

Il protagonista in panchina è stato il capitano David Ferrer, che ha avuto il coraggio di cambiare formazione puntando su Pablo Carreno Busta. Allo stesso tempo, l’ex numero tre del mondo, solitamente pacato, ha perso la pazienza. Durante il match ha discusso animatamente con il giudice di sedia e ha chiamato in causa il supervisor Itf, denunciando i comportamenti di Rune: “Nel primo set ha insultato i tifosi, ha buttato via due palle senza penalità e ha persino detto ‘vaffa…’ al pubblico. Non è accettabile”.

Rune, dal canto suo, si è lamentato a fine partita del tifo avverso, ma senza polemizzare troppo: “Meno rispetto che in Danimarca, ma non ha inciso sul risultato”. In campo, però, il danese ha mostrato nervosismo: una pallata contro Martinez, sguardi di sfida agli spettatori, il gesto dell’orecchio dopo i punti vinti, fino al warning per aver scagliato due palline fuori dallo stadio. Ora la Spagna guarda a Bologna. Mercoledì il sorteggio del tabellone, con la speranza condivisa con l’Italia: finire in parti opposte e, chissà, vedere una finale tra Sinner e Alcaraz.

Nervi che saltano Holger Rune perde la testa: si scaglia contro il pubblico e insulta gli spagnoli

La trovata Jannik Sinner, "gioco sporco" di Rune: corata di nero per nasconderla

Privato svelato Anna Kalinskaya umilia Rune: "Un disperato, cosa mi scrive"

tagholger runepedro martinezdavid ferrercoppa davis

Nervi che saltano Holger Rune perde la testa: si scaglia contro il pubblico e insulta gli spagnoli

La trovata Jannik Sinner, "gioco sporco" di Rune: corata di nero per nasconderla

Privato svelato Anna Kalinskaya umilia Rune: "Un disperato, cosa mi scrive"

ti potrebbero interessare

357x200

Holger Rune perde la testa: si scaglia contro il pubblico e insulta gli spagnoli

Lorenzo Pastuglia
5528x4032

Jannik Sinner, "gioco sporco" di Rune: corata di nero per nasconderla

Caterina Spinelli
352x214

Anna Kalinskaya umilia Rune: "Un disperato, cosa mi scrive"

Lorenzo Pastuglia
854x393

Sinner, la sciabolata di Djokovic: "Empatizzo già per lui"