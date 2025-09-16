L'Emilia rossa dà 100mila euro di premi ai dirigenti dell'Ausl che perde milioni

L'Ausl Romagna registra perdite per milioni di euro, mala giunta regionale guidata dal dem Michele De Pascale ha deciso comunque di assegnare premi di risultato per quasi 100mila euro ai dirigenti. La denucia arriva dal consigliere regionale di Fdi, Luca Pestelli, pronto a depositare un'interrogatorio. «Il bilancio di esercizio relativo all'anno 2024 presentato dall'Azienda Usl Romagna ha riportato un passivo superiore alla somma di 37 milioni di euro e il bilancio preventivo relativo all'anno 2025 ha ipotizzato una perdita di oltre 200 milioni di euro. Nonostante questo, l'Azienda ha ricevuto la disposizione della giunta regionale» il 26 agosto 2025, «in forza della quale ha erogato premi di risultato ai propri dirigenti per un importo complessivo di 96.997,31 euro, di cui 37.306,67 a favore del direttore generale Tiziano Carradori» ha attaccato Pestelli.

«L'Azienda Usl della Romagna sta perseverando nelle politiche di accentramento dei servizi, che vengono irrimediabilmente allontanati dai cittadini» prosegue il consigliere di Fdi. «In capo alle politiche aziendali, difettano visioni concrete di integrazione tra ospedale e territorio e di sviluppo di un sistema che coinvolga realmente la comunità degli operatori sanitari nel suo complesso. I cittadini sono pertanto costretti a confrontarsi quotidianamente con problematiche relative a liste d'attesa difficilmente accessibili, riduzioni di servizi – quali ad esempio la negazione della figura dell'infermiere a bordo di alcune ambulanze, e gli scarsi investimenti nelle procedure riabilitative a favore di anziani e disabili –, maggiori conseguenze nell'approvazione di farmaci, a causa dell'utilizzo massiccio, da parte dell'Ausl, del canale della distribuzione diretta, che rende la distribuzione meno capillare». «Vogliamo sapere dalla giunta regionale» conclude Pestelli «in base a quali criteri siano stati erogate le retribuzioni di risultato a favore della dirigenza dell'Azienda Usl della Romagna, quali fossero gli obiettivi di risultato determinati per l'erogazione dei premi stessi, e se condividono l'opportunità dell'erogazione del premio in questo momento storico, sulla base di quanto sopra premesso e considerato».