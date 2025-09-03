Guido Bagatta e il dramma infinito di Emilio Fede: "Quando stavano per sfrattarlo..."

Sono stati colleghi per anni a Mediaset, Emilio Fede e Guido Bagatta. E vicini di casa a Milano 2, fino all'ultimo. Lo storico inviato Rai ed ex direttore del Tg4 scomparso martedì a 94 anni "stava alla scala nove, quinto piano. Io alla Scala dieci, piano terra. Poi, io mi sono spostato in un’altra scala al quinto piano, ma siamo sempre stati vicini di casa a partire dagli anni ‘90", ricorda il giornalista, speaker di Radio Deejay nonché voce e conduttore di Nba Action, programma cult di Italia 1 per gli appassionati di basket degli anni Novanta.

"Fede - ricorda Bagatta intervistato da Candida Morvillo per il Corriere della Sera - arrivò a Milano 2 nel 1992, in quel periodo era la superstar del Tg4, era stato il primo a dare la notizia della Guerra del Golfo. Io avevo trent’anni, lo vedevo uscire e tornare tutti i giorni perché passava davanti alla mia finestra, ci siamo incontrati mille volte. Mi magnificò subito le lodi di questo posto. Era un discepolo di Milano 2".