Libero logo
CharlieKirk
IsraeleGaza
Flotilla

Di tendenza

Alcaraz? Querrey deriso in pubblico per questa frase

di Lorenzo Pastugliamartedì 16 settembre 2025
Alcaraz? Querrey deriso in pubblico per questa frase

(Instagram Nothing major show)

2' di lettura

Sam Querrey è stato protagonista di una figuraccia memorabile durante l’ultima puntata del podcast Nothing Major, condotto insieme ai suoi ex colleghi John Isner, Steve Johnson e Jack Sock. L’ex numero 11 del mondo è finito nel mirino degli amici, che a sorpresa hanno tirato fuori un video risalente a novembre 2024, quando Querrey aveva fatto una previsione azzardata su Carlos Alcaraz.

Nel corso del podcast, noto per l’analisi dei temi tennistici più caldi e per il tono spesso leggero, Steve Johnson ha annunciato: "Ho tenuto qualcosa nel cassetto per un po’…", scatenando subito l’attenzione degli altri e di Querrey stesso. Il video mostrava l’ex giocatore mentre commentava l’ascesa dello spagnolo, con parole che oggi suonano decisamente fuori luogo: "Potrà sembrare folle, ma è come se stessi vendendo un po’ delle mie ‘azioni' Alcaraz — aggiunge — Ho perso un po’ di fiducia in lui qui alla fine. Riesco a immaginarlo finire il prossimo anno tipo al numero cinque del mondo".

Il clip ha scatenato un’ondata di risate nello studio, con Isner, Johnson e Sock scatenati nel prendere in giro Querrey. L’ex tennista, visibilmente imbarazzato, ha provato a fare mea culpa: "Che brutta opinione che ho avuto, davvero pessima — dice ancora — Opinione pessima. Me ne ero dimenticato. Avevo completamente torto. Va bene, ho finito con questa partita. Ho finito”.

Il momento è diventato rapidamente virale sui social, con fan e follower che hanno condiviso e commentato l’episodio, aumentando l’ilarità generale. La vicenda conferma, ancora una volta, come anche ex professionisti di alto livello possano cadere vittime delle proprie previsioni e come l’umorismo tra colleghi del circuito possa trasformare un errore passato in un divertente siparietto pubblico.

Polemica sui social Fedez, il brano contro Sinner: "Purosangue italiano con l'accento di Hitler"

Cambia tutto Mouratoglu a sorpresa: "Chi è meglio di Sinner e Alcaraz"

Amori & racchettate Sinner-Alcaraz, un clamoroso intreccio: "Con la stessa ragazza"

tagsam querreycarlos alcarazjannik sinner

Polemica sui social Fedez, il brano contro Sinner: "Purosangue italiano con l'accento di Hitler"

Cambia tutto Mouratoglu a sorpresa: "Chi è meglio di Sinner e Alcaraz"

Amori & racchettate Sinner-Alcaraz, un clamoroso intreccio: "Con la stessa ragazza"

ti potrebbero interessare

3072x2228

Fedez, il brano contro Sinner: "Purosangue italiano con l'accento di Hitler"

Andrea Carrabino
3072x2043

Mouratoglu a sorpresa: "Chi è meglio di Sinner e Alcaraz"

Lorenzo Pastuglia
3072x2048

Sinner-Alcaraz, un clamoroso intreccio: "Con la stessa ragazza"

Lorenzo Pastuglia
5528x4032

Jannik Sinner, "gioco sporco" di Rune: corata di nero per nasconderla

Caterina Spinelli