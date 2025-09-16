Alcaraz? Querrey deriso in pubblico per questa frase

Sam Querrey è stato protagonista di una figuraccia memorabile durante l’ultima puntata del podcast Nothing Major, condotto insieme ai suoi ex colleghi John Isner, Steve Johnson e Jack Sock. L’ex numero 11 del mondo è finito nel mirino degli amici, che a sorpresa hanno tirato fuori un video risalente a novembre 2024, quando Querrey aveva fatto una previsione azzardata su Carlos Alcaraz.

Nel corso del podcast, noto per l’analisi dei temi tennistici più caldi e per il tono spesso leggero, Steve Johnson ha annunciato: "Ho tenuto qualcosa nel cassetto per un po’…", scatenando subito l’attenzione degli altri e di Querrey stesso. Il video mostrava l’ex giocatore mentre commentava l’ascesa dello spagnolo, con parole che oggi suonano decisamente fuori luogo: "Potrà sembrare folle, ma è come se stessi vendendo un po’ delle mie ‘azioni' Alcaraz — aggiunge — Ho perso un po’ di fiducia in lui qui alla fine. Riesco a immaginarlo finire il prossimo anno tipo al numero cinque del mondo".

Il clip ha scatenato un’ondata di risate nello studio, con Isner, Johnson e Sock scatenati nel prendere in giro Querrey. L’ex tennista, visibilmente imbarazzato, ha provato a fare mea culpa: "Che brutta opinione che ho avuto, davvero pessima — dice ancora — Opinione pessima. Me ne ero dimenticato. Avevo completamente torto. Va bene, ho finito con questa partita. Ho finito”.

Il momento è diventato rapidamente virale sui social, con fan e follower che hanno condiviso e commentato l’episodio, aumentando l’ilarità generale. La vicenda conferma, ancora una volta, come anche ex professionisti di alto livello possano cadere vittime delle proprie previsioni e come l’umorismo tra colleghi del circuito possa trasformare un errore passato in un divertente siparietto pubblico.