Pippo Baudo, Giancarlo Magalli attacca Katia Ricciarelli: "Ci sarà un motivo"

A La Volta Buona, il programma di intrattenimento televisivo di Rai 1 condotto da Caterina Balivo, si è tornati a parlare di Pippo Baudo, a un mese dalla sua morte. Ospite della trasmissione Giancarlo Magalli, che ha voluto replicare alle parole di Katia Ricciarelli che a Verissimo aveva concesso un'intervista a Silvia Toffanin incentrata proprio sull'ex conduttore del Festival di Sanremo.

"Pippo era una persona che amava la verità - ha spiegato Magalli ai telespettatori - che non è quella che abbiamo sentito da una certa persona perché io avevo il numero di Dina e il numero privato di Pippo. Un numero privato che dava a chi voleva. Effettivamente a Katia non voleva darlo, e aveva detto a Dina: 'Non me la passare quando chiama'. Evidentemente non voleva sentirla. Non è vero che era da solo, gli amici li ha sempre avuti. Era lui che quando stava male, si ritirava un po’. Ha avuto tanti problemi di salute, stava perdendo la vista progressivamente".