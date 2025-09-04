Nicola Piepoli, le clamorose parole del sondaggista: "Se voto Meloni? Non ricordo, ma..."

Quando dici sondaggi dici Nicola Piepoli. Novant'anni il prossimo 7 settembre, Piepoli ha iniziato la propria carriera a inizio anni '60. A quei tempi "ero neolaureato con il massimo dei voti e trovai lavoro in una banca a Torino, in una agenzia del Credito Italiano che era a porta Palazzo dove arrivava meno gente che in altre banche. Mi è venuta la curiosità di capire perché e allora nelle ore di pausa uscivo per strada e facevo delle domande".

Padre degli exit poll in Italia, il sondaggista si dice grato a Enrico Mentana. "Quando passò al Tg 5 aveva bisogno di qualche cosa che lo differenziasse dalla Rai e mi chiese consiglio. E io dopo un giro per l'Europa in Francia capii che le 'sortie des urnes' erano una strada; quindi ho proposto il sistema e abbiamo vinto, superando la Doxa. E dopo tanti anni continuo a cercare nuove vie".

Nonostante la politica abbia fatto parte della sua vita, Piepoli ammette a La Stampa di essere "disinteressato alla politica e voto per una persona che reputo interessata al mio Paese". Incalzato a quel punto su Giorgia Meloni, il sondaggista sottolinea come il premier "non dice che è non belligerante, ma lo è nei fatti. Sta lavorando bene per il Paese". E ancora: "Sono favorevole a un capo del governo che non manda soldati in guerra".