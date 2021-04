Ciro Grillo, "nuovi elementi indiziari contro i ragazzi": slitta il rinvio a giudizio, indiscrezioni pesantissime dalla Procura

28 aprile 2021 a

Non saranno rinviati subito a giudizio Ciro Grillo e i suoi tre amici - Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia - tutti indagati di stupro di gruppo e di violenza sessuale (reato non è contestato invece a Corsiglia) ai danni di due diciannovenni milanesi. Ci sarebbero nuove prove a carico del figlio di Beppe Grillo e dei ragazzi, rivela La Repubblica. Degli elementi che sarebbero emersi durante gli interrogatori, tanto che la procura di Tempio Pausania avrebbe riformulato nuove contestazioni a Ciro e agli altri ventenni della Genova bene.

Insomma, sarebbe cambiato il quadro indiziario, secondo quanto trapela da fonti giudiziarie. Per alcuni sarebbe mutato in peggio, per qualcuno in meglio. Il procuratore capo Gregorio Capasso e il sostituto Laura Bassani si sono quindi presi ancora un mese di tempo entro il quale depositeranno un nuovo avviso conclusione indagini preliminari, un secondo avviso di garanzia. A quel punto gli avvocati avranno 20 giorni di tempo per chiedere altri interrogatori o depositare nuove memorie difensive. Solo in estate ci sarà il pronunciamento del giudice per l'udienza preliminare.

Il "ribaltone" si sarebbe reso necessario il 15 aprile dopo gli interrogatori dei quattro. In particolare, Corsiglia (figlio di un noto cardiologo) avrebbe confermato che intorno alle 6 del mattino del 17 luglio 2019 avrebbe avuto "un rapporto sessuale consenziente" con la ragazza italo-svedese, "dopo aver fatto sesso, sono andato a dormire". Prima che lei bevesse una bottiglia di vodka: "Senza costrizione, ma per sfida, per dimostrare che era in grado di reggere l'alcol", ha dichiarato Lauria. Il sesso di gruppo sarebbe avvenuto dopo le 9 del mattino, con la ragazza ubriaca.

Per stabilire quanto fosse sbronza o invece capace di intendere e di volere, Beppe Grillo ha ingaggiato un medico legale, Marco Salvi. E sempre Grillo avrebbe chiesto "un'indagine conoscitiva sulla vita della ragazza". Poi c'è la violenza sessuale ai danni dell'altra ragazza. Ciro, Capitta e Lauria si sono immortalati mentre la oltraggiavano quando dormiva. Una foto che è stata peraltro mostrata ad alcuni amici.

