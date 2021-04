Coronavirus, bollettino 28 aprile: più di 13mila positivi e 344 morti. Calano ricoveri e terapie intensive

28 aprile 2021 a

Tornano a crescere - anche se lievemente - i nuovi casi di Covid in Italia. L'ultimo bollettino diramato dal ministero della Salute registra 13.385 positivi, in crescita rispetto ai 10mila di ieri. In leggero calo i decessi, 344 (ieri erano 373). E' stata superata, però, la soglia delle 120mila vittime nel nostro Paese da inizio pandemia. Con l'aumento dei contagi, cresce anche il tasso di positività, che passa dal 3,4 per cento di ieri al 4 per cento di oggi: vuol dire che su 100 tamponi eseguiti, 4 sono risultati positivi.

Dal bollettino non emergono segni di miglioramento rispetto a una settimana fa. Il rapporto casi-test, infatti, è praticamente identico a quello di mercoledì scorso, 21 aprile. Si potrebbe parlare, piuttosto, di una discesa molto lenta. Va migliorando sempre di più, invece, la situazione ospedaliera. Stando a un monitoraggio recente, le terapie intensive occupate a livello nazionale sono circa il 30 per cento, in diminuzione rispetto al 34 per cento di sette giorni fa. Mentre i ricoveri ordinari sono scesi dal 35 al 32 per cento.

Nello specifico, i posti letto nei reparti ordinari sono diminuiti di 452 unità nelle ultime 24 ore, portando il totale dei malati a 19.860. Nelle terapie intensive, invece, c'è stata una diminuzione di 37 posti letto, col totale dei malati gravi che scende a 2.711. Mentre in Italia e in gran parte d'Europa la pandemia sembra essere sotto controllo, molto diversa invece è la situazione Covid in India, dove si sono superate le 200 mila vittime e sono stati registrati 18 milioni di positivi in totale: 6 milioni solo nel mese di aprile. "Desidero esprimere la mia profonda vicinanza al popolo indiano per le sofferenze provocate dalla nuova ondata della pandemia. L'Italia non farà mancare il proprio sostegno in questo momento di difficoltà", ha detto il premier Mario Draghi.

