Denise Pipitone, Piera Maggio sotto choc: "Cercano il cadavere? Non ne sapevo nulla, perché non mi hanno chiamato?"

I Carabinieri stanno ispezionando la casa che era abitata da Anna Corona dopo una segnalazione anonima, secondo cui il cadavere di Denise Pipitone si troverebbe lì, nascosto dietro un muro costruito appositamente. Ciò accade proprio nel giorno in cui a Mazara del Vallo è prevista una manifestazione per la bambina scomparsa il primo settembre del 2004. A distanza di diciassette anni il caso è stato riaperto e sono in corso degli accertamenti, dei quali Piera Maggio è venuta a conoscenza solo tramite la stampa.

“Io sono scioccata, non ti nego che ho pianto. Ho saputo solo mezz’ora fa quello che stava succedendo”, ha dichiarato la madre di Denise in diretta su Rai2, nella trasmissione Ore 14. “Io mi aspettavo di ricevere una qualche notizia, non di certo dai giornali. Potevano anche farmi una telefonata. Ho letto che si cerca il cadavere di Denise, io sono sotto choc. Ho fatto il viaggio in macchina con mio marito per arrivare qui dal mio avvocato chiedendomi se davvero sia possibile questa cosa”.

Il legale Frazzitta ha dichiarato di essere stupito, dato che si aspettava di essere almeno convocato: “Perché parlare di cadavere, perché avere una giustizia in questa forma?”. Anche Milo Infante durante la diretta di Ore 14 si è chiesto come sia possibile che dopo 17 anni sia arrivata una segnalazione del genere: “Vi dico che non si tratta di una segnalazione anonima”, ha chiosato l’avvocato. Non resta che attendere l’esito degli accertamenti.

