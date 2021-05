Coronavirus, coprifuoco: segnatevi questa data. Cosa cambia dal 17 maggio: le due ipotesi

06 maggio 2021 a

Con il via libera alla riapertura dell'Italia ai turisti stranieri, dal 15 maggio, Mario Draghi ha chiaramente mostrato l'intenzione di modificare in breve tempo le regole in vigore attualmente. In primis si continua a discutere sul coprifuoco. Farlo slittare, alle 23 o addirittura a mezzanotte, eliminarlo o lasciarlo alle 22? Il coprifuoco resta un tema caldo. Ora come ora resta in vigore dalle 22 alle 5, orario in cui non si può uscire se non per motivi di salute, lavoro o necessità. Ma la volontà di cambiare le cose è evidente da tempo e si è intensificata con l'approvazione del decreto riaperture.

"Nel momento in cui abbiamo dati che sostengono" la scelta "di togliere definitivamente il coprifuoco lo faremo immediatamente" perché il coprifuoco "non è una questione politica, è una questione di analisi degli effetti delle misure restrittive" prese per la gestione della pandemia, dice a fine giornata il ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli, a Porta a Porta. Un eventuale allentamento del coprifuoco delle 22 sarà valutato "con i dati del 17 maggio perché i dati del 10 maggio sono troppo vicini alla riapertura del 26 aprile".

"Le Regioni hanno proposto di ampliare alle 23 il coprifuoco così da permettere di lavorare la sera. Dobbiamo guardare anche a quelle attività che sono ancora chiuse per andare verso un processo di riaperture in sicurezza. Penso a palestre, settore matrimoni...", aveva scritto su Twitter il governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga. "E' da un mese intero che va avanti questa opera positiva di messa in sicurezza e di ritorno alla normalità. Se i dati continueranno ad essere positivi, accanirsi con chiusure, divieti, multe e coprifuoco non avrebbe una ragione concreta ma solo una ragione ideologica", aveva ribadito ancora Matteo Salvini, leader della Lega.

