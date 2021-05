Pomeriggio 5, lo scoop di Barbara d'Urso: "Non sono io Denise Pipitone", la ragazza rom mostra i documenti

11 maggio 2021 a

Una ragazza di origini rom a Scalea è finita al centro di alcuni controlli da parte dei carabinieri dopo la segnalazione di un cittadino, che aveva notato grande somiglianza fisica e diversi punti in comune tra lei e Denise Pipitone. Il caso riguardante la bambina scomparsa a Mazara del Vallo il primo settembre 2004 continua a tenere banco, soprattutto da quando la Procura di Marsala è tornata a occuparsene. Barbara d’Urso ha però dato uno scoop durante la diretta di Pomeriggio 5: il suo inviato in Calabria è riuscito a intercettare la ragazza, che ha smentito di essere la figlia di Piera Maggio.

“No, mi spiace, non sono io Denise”, ha affermato con una certa sicurezza. L’inviato della d’Urso le ha poi chiesto se si sottoporrebbe comunque al test del Dna, ovemai dovessero chiederglielo: “Sì, però uscirà negativo perché non sono io. È solo una perdita di tempo”. Inoltre la ragazza ha mostrato ai telespettatori di Pomeriggio 5 il suo certificato di nascita: “Sono in Italia dal 2009, questo è il certificato di nascita, sono nata in Romania nel 2002”. E quindi questo dovrebbe escludere definitivamente il fatto che possa essere Denise Pipitone.

Anche se alcune coincidenze sono impressionanti: “Avete entrambe una cicatrice del tutto simile”, ha infatti notato l’inviato della d’Urso. La ragazza ha dichiarato di essersela fatta cadendo da cavallo all’età di due anni, dopodiché ha rivolto un appello a Piera Maggio: “Non perdere la speranza, una madre è sempre alla ricerca di sua figlia. Se fossi stata io sarei andata da lei a braccia aperte”.

