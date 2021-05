Moncalieri, fanno sesso in pubblico in un prato. La donna multata di 10mila euro, l'uomo si salva: sconcertante

12 maggio 2021 a

a

a

Fanno sesso su un prato in un luogo pubblico: lei viene multata, lui no. Tutto questo è accaduto a Moncalieri, in provincia di Torino, dove una donna di 46 anni italiana è stata multata di 10mila euro. Il motivo? Aveva appena fatto sesso con un uomo, che però si è ‘salvato’ scappando via prima dell’arrivo degli agenti.

"O ci dai 40mila euro o dico a tutti che cosa abbiamo combinato...". Sexy ricatto di due marocchini ad un prete padovano

La polizia era intervenuta su segnalazione dei residenti, che hanno visto e soprattutto sentito le effusioni della coppia: all’arrivo degli agenti la donna ha prima cercato di negare tutto, poi ha ammesso di aver fatto sesso col suo amante, un italiano di 38 anni che però è riuscito a fuggire. La passione aveva travolto entrambi mentre aspettavano il bus alla fermata: la multa, invece ha coinvolto solo lei.

"Si siedono, poi si avvicinano, si avvinghiano e...". La coppia di adolescenti che scandalizza le mamme di Pesaro

Lo scorso ottobre invece a Pesaro una coppia di minorenni ha fatto sesso davanti a tutti nei parchi e nelle piazze, "e perfino nelle panche di una pizzeria". Lo ha denunciato una mamma di 42 anni. La donna ha raccontato: "La stessa coppietta ha avuto rapporti sessuali completi sulle panchine e sui muretti di piazza Redi. Questi fatti accadono nella piazza restaurata alcuni anni fa, in particolare vicino agli archetti in ferro, sotto i quali passano e giocano i bambini. I due minorenni si siedono sul muricciolo prospicente e consumano atti sessuali completi. Lo fanno di giorno", La stessa donna aveva poi detto di aver visto i due adolescenti: "Sì, li ho visti io, ma li abbiamo visti in tanti, anche venti giorni fa circa. Nessuno ha avuto il coraggio di intervenire, di riprenderli e di interrompere le loro effusioni. Le scene sono molto esplicite: arrivano, si siede sul muretto con le gambe a penzoloni entrambi, poi si avvicinano, si avvinghiano, e lei a un certo punto sale sopra a lui e si consuma l’atto sessuale. Cercano di fare tutto nella speranza di non essere visti. Abbiamo visto lui con la cerniera aperta, che, senza calare i pantaloni, consuma il rapporto assecondato dalla ragazza che scosta gonna, pantalone e le mutandine. Il rapporto completo". Ma stavolta nessuna multa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.